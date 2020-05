Wolf crea iniciativa civil para impulsar reapertura económica

En un afán por impulsar la economía y los menesteres regulares en Pensilvania, tras la crisis de salud, el gobernador Tom Wolf creó el Commonwealth Civilian Coronavirus Corps.

Se trata de una iniciativa de servicio público que ayudará a incrementar las pruebas de COVID-19 y el rastreo de contactos para los contagiados, así como proveerá nuevas oportunidades de trabajo en el sector de salud.

“Nuestra prioridad sigue siendo la salud pública, pero debemos mirar hacia delante para atender las necesidades venideras. Para completar el plan de reapertura económica necesitamos reforzar nuestra habilidad de contener este virus. La entidad servirá como un programa de servicio público”, destacó Wolf el miércoles en la conferencia diaria de actualización de contagios y muertes por coronavirus.

El funcionario dijo que uno de seis ciudadanos de Pensilvania no puede trabajar, incluso con los comercios abiertos, debido a que la industria en la que laboraba “simplemente ya no existe”. “La realidad es que no hemos erradicado ni controlado esta enfermedad y los expertos auguran un resurgimiento para el otoño. Lo que tenemos a nuestro favor es la experiencia de lo vivido y las medidas de mitigación implementadas”, sostuvo Wolf.

El comité también entrenará a personas desempleadas para ocupar labores estatales en calidad de rastreadores de contacto y otros menesteres relacionados.

“Hemos llegado aquí hacienda sacrificios importantes”, destacó Wolf. “Queremos retomar nuestras vidas, regresar a la escuela, ir a la iglesia y visitar a los seres queridos… a través de esta iniciativa creo que podremos retomar parte de nuestra normalidad durante los meses venideros”.