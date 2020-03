Wolf emite orden de quedarse en casa y extiende cierre de escuelas

Una orden de permanecer en casa entrara en vigor el lunes a las 8:00 p.m. para seis condados de Pensilvania fuertemente impactados por el brote del coronavirus en la región. Estos son Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Allegheny, Pittsburg, Monroe y los Poconos.

El gobernador Tom Wolf dijo en conferencia de prensa que emitió la determinación “tras pensarlo muy bien” en vías de detener la propagación del mortal virus en la zona.

“Les voy a ser franco nunca hemos tenido que pasar por una cosa así nunca antes y las restricciones nunca han sido tan marcadas desde la Guerra Civil. Necesitamos tomar estas medidas para mantenernos vivos y poder salir de esta situación”, destaco Woolf.

El funcionario sometió la orden luego de que Filadelfia la implementara el domingo. “Estas no son decisiones que se toman a la ligera más cuando Pensilvania es la madre de la libertad.

Esto va a ser difícil más cuando estamos acostumbrados a comprar lo que sea en cualquier lugar. La Guardia Nacional será desplegada para ayudar con situaciones de salud pública, no para reforzar el cierre de negocios. Esperamos que los comerciantes, como hasta ahora, pongan de su parte de forma voluntaria. Necesitamos detenerlo todo. No voy a pretender, las cosas se pondrán peor antes de que se mejoren”.

Wolf agrego que “este virus es escurridizo. El 80% de las personas que se infecten no tendrán síntomas ni dolamas. Lo que nos preocupa es el 20% que está en riesgo porque en realidad no tenemos la capacidad en nuestro sistema de salud de tratarlos a todos y necesitamos tiempo. Ese tiempo no los proveen estas restricciones, porque necesitamos camas, ventiladores y equipo para proteger a los trabajadores de la salud”.

El cierre de escuelas y comercios se extendió a dos semanas adicionales.

Unos 165 nuevos contagios se registraron en Pensilvania el lunes trayendo la cifra total de 644. De esos unos 60 están hospitalizados, mientras que el resto permanece en casa bajo aislamiento preventivo. Hasta el momento el estado contabilizó seis muertes.