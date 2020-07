Wolf rechaza parodia sobre petición de tolerancia trans

El gobernador Tom Wolf denunció el jueves a un legislador estatal republicano y autodenominado opositor del uso de máscaras por imitar las palabras de la Secretario de Salud del estado, que es transgénero, al pedir tolerancia a la "comunidad desenmascarada".

El representante de Lebanon County, Russ Diamond, quien se jactó en las redes sociales de ir de compras sin máscara para protegerse del COVID-19, lanzó el miércoles una parodia en la que usó casi las mismas palabras de la Dra. Rachel Levine, cuando habló sobre la tolerancia y aceptación con las personas LGBTQ.

Diamond dijo que quería "responder personalmente a los múltiples incidentes de hostigamiento y específicamente odio e intolerancia dirigidos a mí" por su negativa a usar una máscara, y dijo que tales ataques hieren "a los miles de residentes de Pensilvania desenmascarados que sufren directamente de estas corrientes manifestaciones de acoso”.

Un día antes, Levine había respondido de manera similar a los ataques transfóbicos que ha enfrentado en medio de una aparición pública y pidió tolerancia de la comunidad LGBTQ de Pensilvania.

La parodia de Diamond provocó la ira del gobernador demócrata, quien lo calificó como "aborrecible, irrespetuoso, peligroso" y "un ataque poco velado contra la comunidad LGBTQ" y Levine. Wolf exigió que el liderazgo de la Cámara de Representantes republicanos censurara a Diamond, quien ha ayudado a ordenar la resistencia republicana a las restricciones de la pandemia de coronavirus de Wolf.

“Que estas acciones provengan de un legislador elegido para representar de manera justa a todos sus electores es simplemente imperdonable ", dijo Wolf.

Diamond, quien dijo que no había sido contactado por ningún miembro de la dirección del Partido Republicano de la Cámara sobre su carta, respondió a Wolf en un comunicado el jueves por la mañana. Él arremetió contra el manejo de las restricciones pandémicas por parte de Wolf y reafirmó una letanía de quejas republicanas planteadas en los últimos cuatro meses.

“Abominable, ilegal, político y mortal. Estas son las palabras que describen mi desdén por las acciones de Wolf, no solo hoy sino durante toda la emergencia por desastre de COVID-19", escribió Diamond.

Wolf debería despedir a Levine y renunciar, escribió Diamond. Levine y todos los demás estadounidenses pueden vivir como lo deseen, dijo Diamond, pero Levine y Wolf deberían reconocer que sus políticas "están creando odio e intolerancia similares en Pensilvania".

Los asistentes del presidente de la Cámara de Representantes, Bryan Cutler, R-Lancaster, y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kerry Benninghoff, R-Center, dijeron que la discriminación en cualquier forma es incorrecta. Pero sugirieron que no es el papel del liderazgo republicano decidir si las acciones de Diamond son apropiadas.

Diamond se ha enfrentado durante mucho tiempo con Wolf por sus órdenes de cerrar negocios "no esenciales” durante la pandemia, hablando en manifestaciones contra el cierre en el Capitolio y patrocinando una resolución aprobada por ambas cámaras en junio para finalizar el cierre de Wolf. La Corte Suprema del estado dijo que la resolución no tenía peso legal y la rechazó.

Más recientemente, Wolf se movió para retener casi $13 millones en fondos federales para el alivio del coronavirus de Lebanon County, condado de Diamond, donde los funcionarios locales habían desafiado sus órdenes de cierre y votaron para reabrir por su cuenta. Los líderes del condado están demandando para que Wolf libere el dinero.

Las órdenes de utilizar máscaras han sido recibidas con hostilidad por parte de legisladores republicanos. El jueves, Wolf acusó a Diamond y a otros republicanos de "difundir información errónea" sobre las máscaras.

“Los orgullosos que no usan máscaras, como el Representante Diamond, no muestran su libertad, sino más bien su ignorancia y falta de respeto hacia ellos mismos, sus familias, vecinos y comunidades cuando no usan una máscara, y probablemente conducen a más propagación de este virus peligroso”, dijo Wolf.

Diamond, que se postula para un cuarto mandato en las elecciones de noviembre, representa un distrito conservador donde los republicanos superan en número a los demócratas en más de dos a uno.