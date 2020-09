Wolf urge a la legislatura protección a inquilinos y propietarios

El gobernador Tom Wolf instó a la legislatura a aprobar rápidamente una legislación para proteger a los residentes de Pensilvania del desalojo de sus hogares y modificar un programa estatal, que pueda proveer más ayudas a propietarios e inquilinos.

“Los residentes de Pensilvania no deberían perder sus hogares o tener que preocuparse por un lugar donde vivir debido a las dificultades financieras causadas por COVID-19”, dijo el gobernador Wolf en comunicación escrita. “Los residentes de Pensilvania están haciendo sacrificios para combatir esta pandemia, pero un lugar para vivir no debería ser uno de ellos. He detenido los desalojos durante casi cuatro meses, pero ahora necesitamos legislación. Insto a la Asamblea General a que apruebe de inmediato una moratoria sobre los desalojos y corrija las fallas en un programa de ayuda al alquiler para que más personas puedan obtener la ayuda que necesitan”.

El gobernador hizo la petición a la legislatura mientras estaba en compañía del director ejecutivo y director ejecutivo de la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Pensilvania (PHFA), Robin L.Wiessmann, el senador Jay Costa y la representante Maureen Madden.

Desde que la moratoria de desalojos de la Corte Suprema de Pensilvania expiró en mayo, el gobernador firmó órdenes ejecutivas — una el 7 de mayo y otra el 9 de julio— que protegían a los residentes de Pensilvania de ejecuciones hipotecarias y desalojos. La orden reciente expiró el 31 de agosto y el Código de Servicios de Emergencia del estado no permite que el gobernador proporcione más ayuda relacionada con la vivienda temporal. La legislación es necesaria para detener aún más los desalojos y garantizar que las personas tengan un lugar estable donde vivir mientras la economía continúa recuperándose.

El gobernador también está instando a la Asamblea General a corregir los defectos en la Ley 24 de 2020, que proporciona $175 millones en rentas e hipotecas utilizando fondos de la Ley CARES. El programa, administrado por la PHFA, tiene un proceso de solicitud engorroso y está ayudando a menos personas de lo esperado.

Entre los cambios solicitados por el gobernador para ayudar a los inquilinos se encuentra el aumentar el límite mensual de $750 para el alivio del alquiler a al menos el 130% de los límites de HUD; eliminar el requisito de que los hogares tengan 30 días de retraso en el alquiler para ser elegibles para recibir asistencia; y eliminar la verificación de que los solicitantes solicitaron la compensación por desempleo; brindar a los propietarios y acreedores hipotecarios la opción de perdonar los pagos restantes impagos de alquiler o hipoteca o permitir que el saldo se reembolse en un año.

“En los primeros dos meses de administrar los programas de ayuda para inquilinos y propietarios de viviendas, hemos aprendido cosas que pueden hacer que los programas funcionen mejor y obtener asistencia para más personas”, dijo el director ejecutivo y director ejecutivo de PHFA, Robin Wiessmann. "Hacer estos cambios y extender el plazo de solicitud debería ayudarnos a ayudar a un número considerablemente mayor de personas y, lo que es más importante, evitar que se queden sin hogar".

El gobernador envió cartas a la Cámara y al Senado la semana pasada describiendo las recomendaciones.

La Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Fannie Mae y Freddie Mac han extendido moratorias de ejecución hipotecaria y desalojo hasta el 31 de diciembre.

Segunda renovación de declaración de desastre

El gobernador firmó ayer una segunda renovación de su declaración de desastre de 90 días por la pandemia de COVID-19.

“A medida que nos acercamos a la marca de los seis meses de esta crisis, sigo asombrado por la resistencia y la fuerza mostradas por los residentes de Pensilvania durante esta pandemia”, dijo el gobernador Wolf. "Vamos a seguir combatiendo los efectos económicos y de salud del COVID-19, y la renovación de mi declaración de desastre nos proporcionará los recursos y el apoyo necesarios para este esfuerzo".

La declaración de emergencia por desastre proporciona un mayor apoyo a las agencias estatales involucradas en la respuesta continua al virus y la recuperación del estado durante la reapertura. Esto incluye agilizar la adquisición de suministros y levantar ciertas regulaciones para permitir una mitigación eficiente y efectiva.

A través de la declaración de desastre, PEMA ha podido asignar una misión a la Guardia Nacional para proporcionar varios tipos de apoyo para instalaciones de atención a largo plazo, incluida la prestación de asistencia directa al paciente, apoyo auxiliar y pruebas, y en sitios de pruebas basados ​​en la comunidad. También le brinda a PEMA la capacidad de aprovechar el apoyo federal continuo, como los refugios no congregados.

La declaración de desastre renovada continuará apoyando todos estos esfuerzos, además de permitir que PEMA escale rápidamente los esfuerzos de respuesta y emplee nuevas tácticas de intervención, como la administración de una vacuna.

El Centro de Operaciones del Departamento del Departamento de Salud en PEMA continúa activo.