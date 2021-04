¿Vacunado completamente? Aquí las respuestas a lo que puedes o no hacer

Si eres de los que se pregunta cómo es la vida para los están completamente vacunados contra el coronavirus, debes saber que no muy diferente a la de quien no lo está.

Los Centros para el Control de Enfermedades destacaron que alguien que está completamente vacunado es aquella persona que ya cumplió las dos semanas de haber recibido la segunda dosis de Moderna o Pfizer, o la de Johnson & Johnson. Y estas personas, aún así, deberán llevar una rutina "no muy diferente a la de antes".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La buena noticia es que es muy poco probable que contraiga la enfermedad, y es muy, muy, muy poco probable que se enferme gravemente por COVID-19, pero aún necesita usar una máscara y debe mantenerse socialmente distanciado de otros.

Aquí hay algunas respuestas a las preguntas más comunes que han surgido tras el inicio de las vacunaciones contra el coronavirus.

¿Necesito vacunarme para viajar? ¿Puedo viajar?

No necesita estar vacunado para viajar, pero ya sea que esté vacunado o no, debe usar una máscara en un avión. Y sí, ciertamente puede viajar ahora si está completamente vacunado, pero aún existen requisitos de prueba antes y después de su viaje. Las pautas de prueba pueden cambiar dependiendo de si está volando a nivel nacional o internacional, y qué lugares dentro de los Estados Unidos está visitando.

Las pautas de los CDC para viajar difieren si los viajes se realizan dentro de los Estados Unidos o internacionalmente.

"Los viajeros completamente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y propagar el SARS-CoV-2 y ahora pueden viajar con bajo riesgo para ellos mismos dentro de los Estados Unidos. Los viajeros internacionales deben prestar mucha atención a la situación en sus destinos internacionales antes de viajar debido a la propagación de nuevas variantes y porque la carga de COVID-19 varía globalmente", afirman las pautas de los CDC.

El CDC tiene un mapa interactivo del mundo que muestra los riesgos de viajar internacionalmente. (Sugerencia: casi todo el mundo está en rojo, lo que significa el nivel de riesgo más alto).

¿Tengo que usar una máscara en el interior si otros también están completamente vacunados?

No, los funcionarios de salud han relajado las restricciones sobre el uso de máscaras para los grupos que se reúnen en interiores si todos están completamente vacunados. Recuerde: esa designación no es oficial para usted u otros si no han pasado dos semanas desde su segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o la dosis única de la vacuna J&J.

"Las visitas en interiores entre personas completamente vacunadas que no usan máscaras o que no están físicamente alejadas entre sí son probablemente de bajo riesgo", afirman las pautas de los CDC.

Aún así, recuerde volver a ponerse la máscara si va a estar en público porque la ciencia no está clara sobre si una persona completamente vacunada puede ser portadora del coronavirus y es imposible saber quién está vacunado y quién no, caminando por la calle o por un pasillo del supermercado.

"El nivel de precauciones que se tomen debe estar determinado por las características de las personas no vacunadas, que permanecen desprotegidas contra el COVID-19", afirma el CDC.

¿Vamos a usar máscaras en público para siempre?

Los funcionarios de salud y los epidemiólogos no han llegado a un consenso sobre cuándo finalmente terminará la pandemia. La inmunidad colectiva combinada con la vacunación generalizada permanece a meses de distancia, y una nueva investigación sobre cuánto tiempo siguen siendo efectivas las vacunas sugiere que las personas inoculadas pueden comenzar a ser vulnerables nuevamente después de tan solo seis meses.

Dicho esto, sigue siendo difícil llegar a un consenso sobre las restricciones a largo plazo a la vida pública, por lo que nadie puede decir definitivamente si las máscaras faciales o el distanciamiento social serán o no parte de nuestras vidas en el futuro, digamos, en cinco o diez años. Sin embargo, algunos predicen que el uso de máscaras se mantendrá hasta 2022.

"Es probable que estemos mirando a fines del invierno de 2022 para seguir usando máscaras", dijo la Dra. Katherine Gergen Barnett del Boston Medical Center a nuestra cadena hermana NBC en febrero.

¿Qué es un pasaporte de vacunas? ¿Cómo puedo obtenerlo?

La Organización Mundial de la Salud emitió el lunes pautas para los viajes internacionales que recomendaban que los países no instituyeran un sistema de pasaporte de vacunas que permita a los viajeros completamente vacunados cruzar las fronteras más fácilmente que las personas no vacunadas.