¿Ya lo viste? Develan mural en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia

Hay un nuevo mural en las escalinatas del Museo de Arte en Filadelfia en honor a la película de superhéroes "BLUE BEETLE".

Si no lo has visto, este es el momento, porque no estará allí por mucho tiempo.

Durante la ceremonia de inauguración el martes, la organización “The Block Gives Back” fue reconocida por el trabajo comunitario resaltado en el filme con el "BLUE BEETLE Super Hero Award".

Según un comunicado, el premio le fue otorgado a “The Block Gives Back” porque "está comprometido a hacer el bien a la comunidad de Filadelfia y muestra la capacidad de superar la adversidad y una forma de superhéroe".

Añadieron que la Sociedad de Cine de Filadelfia se asoció con Warner Bros. Pictures y DC Comics para hacer que el mural cobrara vida.

