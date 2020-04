Alarmante proyección: México tendría ya 26,519 casos positivos a COVID-19

MÉXICO - Con 3,181 casos confirmados de COVID-19, las autoridades de Salud de México dieron a conocer este miércoles la primera proyección oficial de la pandemia en el país: al menos habría 26,519 casos positivos.

La estimación que prendió las alertas en medios y ciudadanos que aún se resistían a creer en la pandemia está basada en el modelo de vigilancia Centinela, que es el que han aplicado las autoridades sanitarias del país y cuyo resultado no significa un cambio en la política pública implementada.

"Estimamos 26,519 casos", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. "La epidemia es ocho veces más grande de lo que se ve".

La mayor parte de la conferencia de medios en la que cada noche actualizan la información de la pandemia en México fue utilizada por López-Gatell para explicar y defender la aplicación del modelo Centinela, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

"Hago una multiplicación que me permite decir que por cada caso confirmado de Covid-19, cuántos hay en la población que no vi -porque no llegaron a consulta- y son finalmente estos 26,519 casos, de los 3,000 ciento y tantos (3,181), hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir, con razonable certidumbre, hay estos", explicó.

El modelo Centinela "permite tener conocimiento de cómo se comporta la epidemia y cómo se toman las decisiones de control y prevención y, al mismo tiempo, nos permite asumir la realidad como es".

El funcionario, portavoz del gobierno federal para el tema, detalló que hay 3,000 personas en observación y cada una de ellas representan a otras 12 que no fueron a consulta.

"Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más, esa es la interpretación", precisó. "Las personas que pueden ser directamente observadas, pero cada una de ellas representan a otros 12 que no fueron a consulta, que no tenían síntomas, que su médico no los identificó".

Recordó que en la Fase 1 de la pandemia hay una realidad manejable en cuanto a casos, pero después ya no, y que por ello ha insistido desde hace semanas en la urgencia de que la población permanezca en casa el mayor tiempo posible.