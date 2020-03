AMLO muestra sus “escudos protectores” contra la pandemia y desata críticas

MÉXICO - "Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo": es el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrando los amuletos contra sus adversarios y contra el coronavirus este miércoles en su habitual conferencia matutina.

Al preguntarle si México se sumará al cierre de fronteras entre Estados Unidos y Canadá, López Obrador contestó que el evitar la corrupción es el mejor escudo, aunque después aclaró que este país aún no contempla medidas drásticas.

"No hemos tomado como decisión cerrar los aeropuertos", afirmó el mandatario.

Estas respuestas y el actuar del gobierno mexicano ante la pandemia, ya generaron inconformidad.

Enfermeras, médicos y personal de uno de los hospitales que atiende casos de COVID-19 denunciaron de manera pública que no cuentan con equipo de protección, gel antibacterial o cubrebocas.

El mandatario mexicano no ha hecho caso de las recomendaciones para prevenir el contagio de COVID-19.

"No es adecuado, doctor; el equipo portátil, tenemos dos, lo saco, con eso anduve trabajando en todos los pabellones, y bájalo y ponle una bolsa, bolsas que no tenemos para cubrir el flat panel, doctor", detalla Mercedes Rodríguez, de Rayos X.

De acuerdo con los pacientes, tampoco existen protocolos de desinfección o sanidad.

"Toda la gente está sin cubrebocas, sin nada, solo te dan el gel, no hay prevención", dice.

Una mexicana que reside en Italia narra su experiencia de cómo ella y su esposo están pasando la cuarentena y como ha sido la respuesta de las autoridades italianas en comparación a como ella vivió el H1N1 en México.

En los aeropuertos, las medidas de revisión se fortalecieron, sin embargo, los viajeros que regresan de Europa manifiestan que hay desinformación y mucha incertidumbre.

"Fue como la caja de Pandora, yo la abrí… nadie sabía qué hacer", dice una viajera.

Luis, quien prefiere no mostrar su rostro, es otro caso de omisión. Él viajó a Italia y asegura que en su aterrizaje no fue revisado. Ahora no sabe qué medidas seguir.

La doctora Elizabeth Vilches-Olivera explica quiénes corren más riesgo ante esta crisis.

"Uno no sabe si se tiene que aislar; unos dicen que como estoy bien no es necesario aislarse, y ahí es donde viene la incongruencia y la desinformación porque hasta uno, aunque lo haga responsablemente, no sabe qué hacer", dice Luis.

Las autoridades indican que todo se controla con medidas específicas, como las que ya se aplican en el metro capitalino, que es desinfectado cada 24 horas.