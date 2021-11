TIJUANA - Aduanas y protección fronteriza confirmó a TELEMUNDO 20 que quien haya recibido la vacuna CansinoBio y tenga una cita formal con un médico o en algún establecimiento para recibir su vacuna en Estados Unidos, podrá cruzar la frontera.

Esto, en medio de la controversia que existe por cientos de personas en México que hasta hoy no han podido cruzar por tener una vacuna diferente a las autorizadas por los CDC.

REQUISITOS PARA VIAJEROS A EEUU

“Se permiten los viajes esenciales, al igual que antes del 8 de noviembre (independientemente del estado de vacunación). Los viajes esenciales incluyen viajar con fines médicos, incluso si ya se tiene una cita programada para recibir una vacuna para COVID-19”, dijo un vocero de CBP en San Diego a TELEMUNDO20.

Después de casi 20 meses a no viajes esenciales así se vio la reapertura de la frontera.

El equipo de TELEMUNDO20 también preguntó a Aduanas y Protección Fronteriza si quienes tenían esta vacuna debían hacerlo en una institución médica formal o podrían hacerlo en cualquier sitio de la Unión Americana y esto respondieron.

“Sí, una cita médica (incluso si es en una clínica de farmacia, como en una CVS MinuteClinic)”, dijo el vocero de CBP a TELEMUNDO20.

Una situación que alivio a miles de maestros en Baja California, quienes hasta este miércoles experimentaban dudas al no saber si podrían cruzar.

“Pero es que si podemos cruzar, nada más con que tengamos la cita que nos vamos a vacunar en Estados Unidos, pero volvemos a lo mismo no hay una indicación real de nuestra autoridad, que hay muy especulación”, dijo Sujey Mendívil, directora de preparatoria COBACH en Tijuana.

En el segundo día de reapertura de la frontera de San Diego con Tijuana

Desde la ciudad, se puede sentir la desesperación de los docentes, que hasta hoy, desconocían que podían hacer una cita para obtener otra vacuna en Estados Unidos.

“No podemos cruzar a visitar a nuestros familiares, no tanto ir de compras que sabemos que es un punto importante o válido, pero si ir a visitar a nuestros familiares”, explicó Sujey Mendívil.

El secretario de Salud del estado aseguró al momento no había evidencia de que combinar dosis de COVID-19 tendría efectos negativos en los individuos.

En ambos lados de la frontera se festejó el fin a las restricciones en la frontera entre EEUU y México.

“No hay información científica que nos alerte sobre qué repercusión puede tener la combinación de dos vacunas que se hicieron con un mecanismo biológico diferente”, dijo, Adrián Medina Amarillas, secretario de salud en Baja California.

Lo que hizo que muchos como Mariana se adelantarán al aviso de las autoridades y se aplicarán una vacuna como Pfizer, apenas hubo oportunidad.

“Vacunarte en sí es preocupante y más cuando vas a mezclar farmacéuticas, sin embargo, la recomendación de mi doctor fue que no había ningún inconveniente, que ya podría un trabajo de esquema de tercera dosis y que no iba a tener ningún efecto secundario el cual hasta la fecha no he tenido”, dijo, Marina Sánchez, quien vive en Tijuana.

Pues el nuevo secretario de salud confirmó a TELEMUNDO20 que en México aún no existe un plan para dar otra vacuna a los maestros que fueron vacunados con Cansino.

“De momento no hay ningún plan esté más bien yo creo que la vía más correcta será ver ante la secretaría de relaciones exteriores, ver si Estados Unidos permite que crucen comprobando que tienen ese esquema de vacunación completo con ese biológico”, agregó, Adrián Medina Amarillas.

Mientras tanto, quienes se colocaron otra dosis como Mariana, dice que ya ha cruzado dos veces a San Diego desde que terminaron las restricciones.

“Me siento bien de tener mi certificado de vacunación, con una vacuna que es reconocida en más de un país no solo en Estados Unidos sino en la Unión Europea y en Asia, me facilita mucho el cruce, no tengo que estarme preocupando porque la fila fue inmediata, el cruce fue inmediato”, dijo, Marina Sánchez.

Parte de una vida fronteriza que ha experimentado toda su vida y que la pandemia por casi dos años le arrebató.

Los docentes hoy dijeron esperan un plan definitivo de las autoridades en ambos lados para saber como y cuando aplicarse una vacuna que todas las autoridades aprueben y les proteja también contra el COVID-19.