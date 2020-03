“Círculo Abierto”, una nueva forma para reeducar a hombres machistas

MÉXICO - Sería mi sesión 19. Esta semana decidí no cometer violencia contra mi pareja y hacia mi familia.

Venciendo las ideas con las que crecieron, hombres se reúnen en busca de ayuda, hablan de sus sentimientos, reconocen sus errores y se abren a cambios para mejorar su vida.

“Cuando llego aquí no me reconozco como un hombre violento", cuenta Arturo Reyes, quien se integró al grupo hace dos años.

Hasta ese entonces no entendía porqué las mujeres de su vida se alejaban de él, pero al compartir sus experiencias con otros se reconoció como un individuo machista.

"No es algo con lo cual yo pensaba, bueno a lo mejor nunca he abofeteado o pateado de forma brutal a una mujer; sin embargo, aquí me doy cuenta que sí ejercía violencia, muchísima", afirma Reyes. "Hay violencia que nos se ve, incluso en las miradas, en como nos paramos, en como hablamos".

Al igual que él decenas de hombres en México se han integrado al ”Círculo Abierto“, donde renuncian a ser machos y aprenden a valorar a las mujeres como iguales.

"Mi situación es que ejercí violencia emocional contra una expareja".

Cada día los nuevos llegan nervios y con temores, expresan sus errores con desconfianza, pero luego de ver el apoyo y el progreso de los demás se sienten seguros de contar sus más turbios secretos con el fin de hallar una salida.

"Esta semana decidí cometer violencia verbal en contra de mi mamá,, realicé un retiro y estoy aquí para apoyar y ser apoyado".

Cuando este proyecto inició en la capital mexicana, las sillas para los asistentes eran pocas, pero conforme pasó el tiempo cada vez se ocupan más lugares e incluso las reuniones ya se realizan en varios estados del país.

Y es que en medio de la violencia que asesina a por lo menos 10 mujeres al día, en esta nación hay hombres que prefieren gritar por auxilio y aprender, indica Ricardo Ayllón, coordinador de la metodología, a buscar formas creativas para enfrentar los conflictos.

"Si somos gran parte del problema, podemos ser parte de la solución también", afirma Ayllón.

Y el sueño para todos ellos es que sus intenciones se multipliquen y cada vez más machistas comprendan que dejar atrás esas malas prácticas, los convertirá en mejores hombres.