Así vivió su cumpleaños Eugenio Derbez: 25,000 personas le cantan “Las Mañanitas” en vivo

LOS ÁNGELES - El actor y productor mexicano Eugenio Derbez se recupera en su casa en Los Ángeles de una delicada cirugía de hombro, después de que hace una semana sufrió un accidente en Atlanta, Georgia, informó su esposa Alessandra Rosaldo, quien organizó una sorpresa multitudinaria para festejar al artista que este viernes cumple 61 años.

Durante un concierto de los 90's Pop Tour, del que es parte del elenco, Rosaldo hizo una pausa para compartir con el público que este viernes es cumpleaños de Eugenio, su esposo.

"Como muchos de ustedes saben, Eugenio está recuperándose de una cirugía muy muy complicada, y pensé qué le puedo regalar", contó la vocalista. "Y luego se me ocurrió que qué mejor regalo que unas Mañanitas cantadas por 25,000 personas para contagiarlo de esta energía increíble".

Rosaldo tenía en su mano un celular desde el que hizo una videollamada a Derbez, quien escuchó la dedicatoria del regalo y el coro monumental que le cantaba.

Alessandra viró el celular en círculos para que el actor viera al público y en un momento fue posible ver su rostro sonriente durante la canción cumpleañera.

Al término del concierto, Alessandra Rosaldo se trasladó al aeropuerto para volar de regreso a Los Ángeles y acompañar a Derbez en su recuperación de la cirugía a que fue sometido la tarde del martes.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños más apapachado y consentido y rodeado de amor”, escribió Rosaldo en su cuenta de Instagram este viernes.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme "CODA", premiada con el Óscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino por la intervención quirúrgica, el actor reaparece en el cine este septiembre cuando empiece a proyectarse la película "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe", en la que participa bajo la dirección de Aitch Alberto.