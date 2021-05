En México ofrecen recompensa por joven que huyó tras matar a golpes a su novia

VERACRUZ - Montserrat Bendimes Roldán tenía 20 años y murió, confirman autoridades, por una brutal golpiza que recibió de su novio, Marlon Botas Fuentes, quien huyó.

La Fiscalía de Veracruz ofrece una recompensa de 250 mil pesos ($12,500), a quien aporte informes que lleven a la captura de Botas Fuentes, a quienes versiones no confirmadas ubican en el estado de Texas.

Familiares de Monse, como decían de cariño a la joven, aseguran que los padres de Marlon Botas Fuentes lo ayudaron a escapar, primero a Ciudad de México, y después con rumbo desconocido.

La golpiza y posterior muerte de la joven que vivía en la comunidad de Boca del Río, en estado de Veracruz, causó indignación. Por la agresión, Monse sufrió fractura de cráneo, fractura de cuello y de brazo.

Esas lesiones la mantuvieron durante seis días en terapia intensiva, donde murió. Su familia y organizaciones civiles han realizado diferentes marchas y protestas para exigir justicia ante el delito que fue tipificado como feminicidio.

Clamor social

“Monse no es la única que clamó justicia mientras respiraba. No queremos que deje de respirar, tampoco queremos dejar de luchar, lo que queremos es ser escuchadas, queremos dejar de sufrir, no más nudos en la garganta por mujeres y jóvenes desaparecidas, esto debió acabar hace tanto tiempo", es la exigencia de la colectiva Voces Feministas.

El ataque contra Monse ocurrió el 17 de abril y murió 6 días después, el 23, mientras la sociedad veracruzana participaban en diversas marchas y actividades para exigir justicia en su nombre.

La Universidad del Valle de México, donde cursaba estudios Marlon Botas Fuentes, lo expulsó por violencia de género, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha prometido que el caso no quedará impune.

#UVMVeracruz INFORMA: CERO tolerancia a la violencia de género. Se expulsa a Marlon N de la institución. pic.twitter.com/Jo9z1xtHxD — UVM Veracruz (@VeracruzUVM) April 24, 2021

En un comunicado, la universidad recordó que tiene una postura de cero tolerancia contra la violencia de género, por lo que no solo expulsó al estudiante sino que le prohibió el acceso a sus instalaciones.

"El Comité de Ética y Cumplimiento de la institución ha resuelto expulsar a Marlon 'N' y prohibirle el acceso al campus del que formaba parte, pues su conducta no corresponde en forma alguna con el espíritu y la esencia de la Universidad y su comunidad, que se basa en promover la paz, el respeto y la convivencia en armonía".