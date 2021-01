“La política es como la cabeza de puerco”: indigna a México la exoneración de general

MÉXICO - Héctor González tuvo que leer una y otra vez el periódico, porque dice que no podía creer que el ex secretario de la Defensa Nacional haya sido exonerado por el gobierno mexicano.

"Porque sabemos que es un general que estuvo con el crimen organizado", afirma González.

En el mercado, Alfredo Barrientos descargó su impotencia mientras cortaba la carne y es que para él como para miles de mexicanos, la decisión de la Fiscalía de liberar de cualquier cargo al general Salvador Cienfuegos es incorrecta.

"Hay personas que por mínimos delitos están en la cárcel. La política es como la cabeza de puerco: bien puerca", dice Barrientos, quien atiende una carnecería.

Los analistas como Sergio Aguayo calificaron el hecho como un gran desacierto.

"Es sorprendente que en un par de meses, ni siquiera un par de meses, pudieran esclarecer un asunto tan escabroso y difícil", subraya Aguayo.

De acuerdo con la Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York, Cienfuegos supuestamente protegió y ayudó al cártel mexicano H-2 a cambio de sobornos.

En respuesta a las críticas recibidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acusaciones de Estados Unidos contra el militar no tienen sustento.

"En este caso, con todo respeto, los que hicieron esa investigación, no actuaron con profesionalismo", dijo López Obrador.

La Fiscalía mexicana confirmó que no encontraron ningún indicio de que el exfuncionario tuvo vínculos o protegió a un grupo criminal, ni de que éste se enriqueció con dinero ilícito.

Los fiscales que revisaron el expediente concluyeron que el narcotraficante conocido como “El H9” engañó a su jefe “El H2”: le pidió dinero para supuestamente pagar sobornos al ex jefe de las fuerzas armadas e incluso lo convenció con que hablaban a través de mensajería telefónica. Esos textos fueron los que presentó la DEA como evidencias.

"No es que no se haya hecho nada, sí se hizo, para tener credibilidad tiene que haber una condena? No", subrayó el canciller Marcelo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores reveló que esta investigación continuará, mientras las autoridades del vecino país del norte anunciaron que dejarán abierta la posibilidad de retomar este caso.