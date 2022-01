Se dispara en México la cifra de personas que buscan una prueba de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO - Las filas parecen no tener fin, rodean las calles y saturan los centros de salud, los laboratorios, las farmacias y todos los lugares donde realizan las pruebas de COVID-19.

Javier Salazar se formó durante casi seis horas, al igual que cientos de personas más que con síntomas o sin ellos querían confirmar si estaban enfermos.

"Ahorita por el Ómicron sí estamos preocupados, más que nada todo el país, más que nada el mundo, estamos preocupados por eso porque tenemos miedo de que nos vayamos a contagiar otra vez", dice Salazar.

La secretaría de Salud informó que los contagios del virus aumentaron hasta en un 62% en las últimas dos semanas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no se están registrando cifras preocupantes de hospitalizaciones, ni muertes, como ocurrió el año pasado.

"Seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo", expresó López Obrador.

Sin embargo, a través de las redes sociales circuló un memorandum en el que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, advierte sobre la inminente llegada de una cuarta ola de la epidemia y llama a “una posible conversión e incremento en el número de camas”.

Autoridades mexicanas dicen que la prioridad son otros grupos de adultos.

Estos datos no han hecho que las autoridades en el país adopten nuevas medidas para frenar la propagación de virus, así que en -medio de las largas filas para hacerse la prueba- las actividades continúan de forma normal.

"Me da miedo, sí la verdad sí me da miedo", admitió María de Jesús Aguirre, quien formada en la línea de espera mostró su angustia, porque ya sobrevivió a la enfermedad pero, al igual que todos, no sabe cómo la atacaría una segunda vez.

"Le pido a la virgencita que por favor me ayude y que salga negativo", dice Aguirre.

Lo mismo piden los sospechosos y confirmados que cada día aumentan en esta nación en la que, salvo cuatro estados, el resto está en semáforo verde que indica el menor riesgo epidemiológico.