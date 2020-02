Terror en el ruedo: hombres armados disparan en un jaripeo

"Al principio se pensaba que eran cohetes", relató uno de los asistentes que guardó anonimato.

El hombre, quien por temor no mostró su identidad, narró que durante más de 10 minutos los accesos fueron bloqueados por sujetos armados vestidos de negro que entraban y salían sin dejar de accionar sus armas.

"Fue un momento que se hizo eterno, muy feo la verdad, disparos por donde quiera, la gente corría, espantados, niños por igual, gente gritando, señoras", describió.

En medio del ataque, recuerda el testigo, varios sicarios recorrieron las gradas y amagaron a quienes ahí estaban y, luego, se fueron.

"Ya, ya, ya, no hagan ruido", les decían. "Tranquilos, no se paren, no se paren todavía".

El ataque que fue grabado con el celular de uno de los asistentes al jaripeo ocurrió en Iguala, Guerrero; en él, un exfuncionario murió y dos personas resultaron heridas.

Horas después en las redes sociales circuló el video, en el que miembros de un grupo criminal interrogan a una mujer y un hombre integrantes de una organización enemiga.

" ¿Por qué la balacera en el jaripeo, son terroristas o qué?".

Los individuos armados y con el rostro tapado aseguraron que pondrán orden en la entidad y reprochan a sus contrincantes el que hayan disparado esa noche en contra de quienes estaban en la plaza.

“Como no pueden con uno, atentan contra la gente inocente queriendo meter terror, sin importarte las mujeres y niños que estaban en ese lugar", se escucha en el video.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han hecho comentarios sobre estos hechos.