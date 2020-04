Un grupo de médicos cubanos evalúa la pandemia en México

MÉXICO - Un grupo de médicos cubanos especialistas en epidemias llegó a México para evaluar la pandemia de COVID-19 pero sin prestar "servicios médicos a la población", informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería de México explicó que un grupo de médicos cubanos llegó el lunes y no prestarán servicios a la ciudadanía, dando "únicamente recomendaciones en materia de políticas públicas".

Indicó que ese grupo de especialistas viene a compartir las prácticas que tiene "ese país para atender la crisis" del COVID-19, que suma en México 174 fallecidos y 3,181 casos.

"La visita de los especialistas cubanos representa una muestra de la amistad histórica que tiene México en Cuba", concluyó Cancillería.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el lunes que dialogaba con Cuba para recibir especialistas médicos de la isla si la pandemia se intensifica en territorio mexicano.

"Mantenemos muy buenas relaciones con el Gobierno de Cuba, sí hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva. Ellos tienen enfermeras especializadas en terapia intensiva y médicos especializados", afirmó.

Muchos temen convertirse en las próximas víctimas de aquellos que los rechazan porque piensan que los van a contagiar de COVID-19.

En las últimas horas apareció en medios que un grupo de médicos cubanos ya se encontraba en México, un hecho que ahora ha sido confirmado por la SRE.

Cuba envió a mediados de marzo grupos similares de asesoría pertenecientes a la Brigada Henry Reeve a Nicaragua y Venezuela, dos de sus principales aliados.

Las especialidades médicas de estos grupos son virología, epidemiología, microbiología y clínica intensiva, y su función es la de "colaborar en la implementación de los protocolos de control, enfrentamiento y tratamiento a la COVID-19", según fuentes oficiales cubanas.

MÁS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el mismo comunicado, Cancillería explicó que México colabora y coopera con varios países la región, como Estados Unidos y Canadá, y más lejanos como China, a quien el gobierno de López Obrador le compró más más de 10 toneladas de insumos médicos que llegaron el lunes a la capital mexicana.

La SRE informó que también tienen programas con España, con quien han tendido "intercambio de conocimiento" para la atención ante emergencias sanitarias, y con países como Corea del Sur, Dinamarca, Suiza y la Unión Europea (UE).

Mientras la venta de cerveza se ha disparado en todo el país, ya empieza a escasear el producto.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.