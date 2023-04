Afganistán: el líder supremo del Talibán rompe el silencio

KABUL, Afganistán — El Talibán compartió un inusual mensaje de audio de su líder supremo, que afirma que la justicia es un instrumento para la supervivencia del gobierno de Afganistán.

Hibatullah Akhundzada, un erudito islámico, casi nunca aparece en público y rara vez abandona el bastión del grupo en Kandahar, una provincia del sur del país.

Se rodea de otros estudiosos de la religión y aliados que se oponen a que las mujeres estudien y trabajo. Solo existe una foto conocida de él, tomada hace varios años.

Akhundzada ha viajado a Kabul solo una vez desde que los talibanes se hicieron con el poder en agosto de 2021 para ofrecer un discurso durante una reunión de clérigos, aunque no apareció en la cobertura mediática del evento celebrado a puerta cerrada y apareció de espaldas a la audiencia.

En su mensaje de audio, compartido el miércoles en Twitter por el principal vocero del Talibán, Zabihullah Mujahid, Akhundzada señaló que la justicia es un instrumento para la supervivencia del gobierno.

“Pero si no hay justicia, si hay opresión, egoísmo, asesinatos y venganza, además de ejecuciones extrajudiciales, este país se arruinará”, se oye decir a Akhundzada. “Esta opresión puede evitarse mediante la decisión correcta de los eruditos religiosos y su correcta aplicación por parte del gobierno”.

The Associated Press no ha podido verificar de forma independiente que la voz del mensaje corresponde a Akhundzada.

En su tuit, Mujahid no ofreció detalles sobre dónde o cuándo se grabó el mensaje y el motivo para su difusión. El portavoz no estuvo disponible de inmediato para responder preguntas al respecto.

Ahmed Rashid, autor de varios libros sobre el grupo, apuntó que la grabación no tenía contexto alguno y no aborda ninguno de los problemas que enfrentan los talibanes, como los derechos de las mujeres y la creciente crisis humanitaria en el país.

“Ha recogido algo que es importante para el Talibán pero irrelevante para la población en general”, afirmó Rashid.

“No parece que este mensaje tenga una finalidad política. Es muy inusual escucharlo de él. La gente estará descolocada durante días porque desde que está en el poder se ha mantenido alejado”.

En enero, Mujahid tuiteó que Akhundzada había mantenido una reunión con eruditos religiosos de distintas provincias y en febrero reportó un encuentro con comandantes y otros altos cargos de seguridad.

En los últimos seis meses, Akhundzada parece haber intervenido más en la política interior. Bajo sus órdenes y desde Kandahar, el Talibán prohibió que las mujeres estudien a partir del sexto curso y que trabajen en ONGs y para agencias de Naciones Unidas.

Fue nombrado líder talibán en 2016 luego de la muerte de su predecesor, el mulá Akhtar Mohammad Mansour, en un ataque aéreo estadounidense en Pakistán.