¿Dónde está Navalny? Líder opositor desaparece de una cárcel en Rusia

MOSCÚ — La pérdida de contacto con Alexei Navalny en la colonia penal donde estaba detenido el líder opositor ruso al parecer revela el intento del Kremlin por incrementar su aislamiento mientras el presidente Vladimir Putin se postula a la reelección en los próximos tres meses, dijo el martes la vocera de Navalny.

Las preocupaciones sobre Navalny, de 47 años, aumentaron el lunes cuando los funcionarios en la instalación al este de Moscú dijeron que él ya no estaba en la lista de presidiarios.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Su vocera Kira Yarmysh dijo que ni sus allegados ni sus abogados han podido contactarlo en más de una semana. Autoridades del penal donde estaba cumpliendo una sentencia de 19 años por acusaciones de extremismo dijeron que ya no estaba allí, pero no dijeron a dónde fue.

Los traslados de presos en Rusia son notorios por su secreto y a veces las autoridades ni siquiera dicen dónde se encuentra el detenido durante semanas, hasta que el preso llega a la otra instalación y puede contactar a familiares o abogados.

“Ahora tendremos que buscarlo en cada colonia de régimen especial en Rusia”, declaró Yarmysh a The Associated Press, “y de esas hay como 30 en toda Rusia. No tenemos idea de en cuál lo vamos a encontrar”.

Señaló que las autoridades “pueden transferir a un prisionero por semanas o incluso meses sin que nadie sepa dónde está”.

El Servicio Penitenciario Federal de Rusia no respondió a un mensaje de la AP pidiéndole comentario. Hace pocos meses, otra figura prominente de la oposición, Andrei Pivovarov, también desapareció durante una transferencia carcelaria.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló este miércoles que le transmitió su homólogo ruso, Vladímir Putin, que las consecuencias serán devastadoras para Rusia si muere el opositor ruso Alexéi Navalni.

Su traslado, de un centro de detención en la región sureña de Krasnodar a una colonia penal en la región noroccidental de Karelia, tardó alrededor de un mes.

Una vez que un preso llega a una instalación, los funcionarios allí están legalmente obligados a notificar a familiares o abogados en 10 días, pero Yarmysh dijo que escasamente se puede esperar que cumplirán las normas en el caso Navalny.

La vocera añadió que las autoridades probablemente tratarán de mantener en secreto la ubicación de Navalny por el mayor tiempo posible, luego que Putin anunció el viernes su intención de postularse para otro período de seis años en las elecciones del 17 de marzo, con lo que su gobierno se extendería más allá de dos décadas.

“Tratarán de esconderlo el mayor tiempo posible”, dijo Yarmysh. “Sospecho que esto se hizo a propósito para aislar a Alexei en este período para que él no pueda influir en la situación, porque todos entienden —y Putin, por supuesto, entiende— que Alexei es su principal rival, a pesar de que no es candidato”.

Preguntado el martes sobre el paradero de Navalny, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió toscamente que “no tenemos ni el deseo ni la oportunidad de rastrear a prisioneros”.

En cuanto a las expresiones estadounidenses de consternación sobre la suerte de Navalny, Peskov dijo en conferencia con reporteros que Navalny ha sido convicto y está cumpliendo su sentencia y que “consideramos cualquier interferencia, incluso de Estados Unidos, inadmisible”.