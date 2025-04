El cantante Rubby Pérez cantó entre los escombros para que lo encontraran vivo, según su hija

El reconocido cantante de merengue Rubby Pérez se encontraba en plena actuación cuando el techo de una popular discoteca de Repúblcia Dominicana se desplomó.

El artista dominicana de 69 años, recordado por éxitos como "Volveré", fue rescatado entre los escombros de Jet Set, el club nocturno de Santo Domingo al que cientos de personas acudieron la noche del lunes para verlo en concierto.

El merenguero se salvó de ser una de las víctimas mortales de la tragedia, que dejó un saldo de 27 heridos y más de 100 heridos.

Uno de los músicos de su orquesta, el saxofonista, falleció tras el colapso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Pero ¿cómo lograron ubicarlo de entre los escombros?

"Lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo escucharan", dijo a nedios locales Zulinka Pérez, hija del artista. "Esperemos por el Señor que salga bien de todo".

Pérez, quien se encontraba dentro del lugar y tambié logró sobrevivir, recordó que su padre le pidió en repetidas ocasiones que si algún día le "pasaba algo" que lo "tapara" para que nadie lo viera.

"Él siempre me ha dicho, mami, si algún día me pasa algo tápame para que nadie me tome fotos", dijo.

Las causas del colapso del techo son desconocidos por ahora.