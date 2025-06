¿Dónde iba sentado el único sobreviviente de la tragedia aérea que dejó 241 muertos en India?

Un solo pasajero sobrevivió al impactante accidente de un avión de pasajeros de Air India en la ciudad noroccidental de Ahmedabad, donde murieron 241 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación que iban con destino a Londres, informaron las autoridades.

Muchos se preguntan dónde estaba sentado el pasajero que sobrevivió, quien salió caminando de la tragedia.

Se trata de Ramesh Viswashkumar, un ciudadano británico de 40 años, quien iba en el asiento 11A del Boeing 787 Dreamliner de Air India y pudo saltar por la puerta de emergencia antes de la explosión que destruyó por completo el avión que acababa de despegar y por lo cual, tenía las alas repletas de combustible.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", dijo Viswashkumar al Hindustan Times, según reportan varios medios, incluido Reuters.

"Estaba cerca de la salida de emergencia y logró escapar saltando por la puerta de emergencia", dijo Vidhi Chaudhary, un alto oficial de policía en Ahmedabad, hablando sobre Viswashkumar.

Varios videos difundidos en redes sociales mostraban a un hombre con una camisa blanca ensangrentada, caminando asistido por personal de asistencia, y se trata de Viswashkumar.

No quedó claro de inmediato qué pudo haber causado uno de los peores desastres aéreos de la India en décadas. Un video del accidente muestra el avión con la nariz o morro hacia arriba, hundiéndose antes de estrellarse contra una facultad de medicina.

Este es el primer accidente de un Boeing 787-8 Dreamliner desde que los aviones bimotores de fuselaje ancho entraron en servicio en 2009, según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea.

El conglomerado indio Tata Sons adquirió Air India en 2022, devolviendo la aerolínea, agobiada por las deudas, a manos privadas tras décadas de control gubernamental.

Al menos cinco estudiantes de medicina de una residencia universitaria murieron cuando el avión impactó contra el edificio y estalló en llamas, según un funcionario de la asociación médica.

"La mayoría de los cuerpos quedaron carbonizados, irreconocibles", declaró Vidhi Chaudhary, un alto oficial de la policía estatal de la ciudad noroccidental.

El ministro del Interior indio, Amit Shah, confirmó que se reunió con el único superviviente en el hospital. Un médico afirmó haber examinado al superviviente, a quien identificó como Vishwashkumar Ramesh.

"Estaba desorientado con múltiples lesiones en todo el cuerpo", declaró el Dr. Dhaval Gameti a The Associated Press. "Pero parece estar fuera de peligro". El hombre estaba con su hermano, quien iba en otro sector del avión.

Otro médico indicó que Ramesh le contó que, inmediatamente después de despegar, el avión comenzó a descender y, de repente, se partió en dos, proyectándolo antes de una fuerte explosión.

Una columna de humo negro se elevaba desde el lugar donde se estrelló el avión, cerca del aeropuerto de Ahmedabad, ciudad de más de 5 millones de habitantes y capital de Gujarat, estado natal del primer ministro Narendra Modi.

Los bomberos rociaron con agua los restos humeantes del avión, que habría estado completamente cargado de combustible poco después del despegue, y los edificios de varias plantas adyacentes.

Cuerpos calcinados yacían en el suelo y partes del fuselaje estaban esparcidas por el lugar. Equipos del ejército indio ayudaban a las autoridades civiles a limpiar los escombros y a atender a los heridos.

El vuelo con destino al aeropuerto de Londres-Gatwick llevaba a bordo 169 pasajeros indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

"Nuestros esfuerzos ahora se centran exclusivamente en las necesidades de todos los afectados, sus familias y seres queridos", declaró la aerolínea.