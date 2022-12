Embajadas y consulados ucranianos reciben paquetes con ojos de animales

ROMA — Las embajadas y consulados ucranianos en seis países europeos han recibido paquetes con ojos de animales en los últimos días, informó el viernes un funcionario ucraniano. Todas las embajadas y consulados de Ucrania han intensificado sus medidas de seguridad.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oleh Nikolenko, escribió en Facebook que los “paquetes sangrientos” fueron recibidos por las embajadas de Ucrania en Hungría, Holanda, Polonia, Croacia e Italia, así como por los consulados en Nápoles, Italia; Cracovia, Polonia y la ciudad checa de Brno. “Estamos estudiando el significado de este mensaje”, agregó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

“Es una señal muy fuerte”, comentó el cónsul de Ucrania en Nápoles, Kovalenko Maksym, quien confirmó que su oficina recibió dos paquetes alrededor de las 10:30 a.m. del jueves que contenían ojos de pez.

Nikolenko afirmó que los paquetes con ojos llegaron después de que una caja que contenía un artefacto explosivo se incendió el miércoles al ser abierto en la embajada de Ucrania en Madrid, hiriendo a un empleado. Ese fue uno de los múltiples paquetes explosivos encontrados en España esta semana.

El Ministerio del Interior de España informó que la policía evacuó el viernes la embajada ucraniana en Madrid después de que se detectara otro paquete sospechoso. El ministerio dijo que el paquete fue enviado desde fuera de España y que podría ser parte de una serie de paquetes enviados a otras embajadas en Europa. La policía estaba investigando el contenido y no encontró explosivos, precisó el ministerio.

En otros países, desconocidos vandalizaron la entrada a la residencia del embajador ucraniano ante el Vaticano y la embajada ucraniana en Kazajistán recibió una amenaza de un presunto ataque con minas, aunque eso no se confirmó, añadió Nikolenko.

En Polonia, un portavoz de la policía de Varsovia confirmó por correo electrónico que el jueves llegó un paquete al consulado de Ucrania en la capital polaca que “causó preocupación” a uno de los empleados. Se notificó al departamento de policía para la protección de las misiones diplomáticas y “eliminamos rápidamente el peligro”, agregó el portavoz Sylwester Marczak, sin proporcionar más detalles. Marczak dijo que no estaba al tanto de que ningún paquete de este tipo llegara a la embajada de Ucrania en Varsovia.

La policía de Cracovia, en el sur de Polonia, no confirmó ningún incidente en el consulado allí, pero dijo que el jueves se identificó un paquete sospechoso en una oficina de correos. La policía dijo que se estaba examinando el contenido, pero no dijo a quién estaba dirigido el paquete.

El suceso ocurrió en la ciudad balneario de Yeysk, cerca de Ucrania y bañada por el mar de Azov.

En República Checa, la policía dijo que un escáner de rayos X no encontró explosivos en un paquete revisado, pero agregó que se encontró tejido animal en el interior que se sometió a pruebas de laboratorio.

El embajador de Ucrania ante el Vaticano, Andrii Yurash, dijo que la entrada a su residencia en Roma fue dañada el jueves por la tarde con lo que él creía que eran heces de animales. La puerta del edificio de apartamentos y las escaleras y paredes de la entrada estaban “manchadas con una sustancia sucia con un olor desagradable”, afirmó a The Associated Press. Precisó que su esposa y su hijo no estaban en casa en ese momento, y llamaron a la policía.

“Y la misión diplomática en Italia también recibió algunas cartas con algunas cosas muy desagradables dentro, me refiero a ojos de animales. No lo sé exactamente, pero parecen ojos de peces o de otros animales”, agregó Yurash. “Así que es difícil explicar completamente por qué y cuál es el motivo de este mensaje tenebroso, pero sin duda es una tendencia sistemática, un ataque sistemático a las misiones ucranianas en Europa”.

Nikolenko citó al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, diciendo que “tenemos motivos para creer que se está llevando a cabo una campaña bien planificada de terror e intimidación de las embajadas y consulados de Ucrania”.