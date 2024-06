Desalojan el Palacio de Versalles: aparatosas columnas de humo detonan operativo

PARÍS - El Palacio de Versalles fue evacuado brevemente este martes luego de que se detectaran columnas de humo en medio de trabajos de construcción cerca de la Corte de Mármol, un área del castillo original construido en 1623 por el rey francés Louis XIII.

La oficina de prensa del palacio dijo a The Associated Press que no hubo incendio, pero que emanaba humo de una “zona caliente” en el bosque.

La oficina indicó que los bomberos locales rápidamente apagaron el humo. Se están realizando las investigaciones pertinentes.

El Palacio es una importante atracción turística, con ocho millones de visitantes anuales.