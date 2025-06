Irán lanza nuevos ataques con misiles contra Israel

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — Irán lanzó este viernes nuevos ataques contra Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia Israel y solicitaron a la población que se refugiara.

"Hace poco, las FDI identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza", informaron las FDI.

"Se instruye al público a entrar en un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso", indicó. "Salir del espacio protegido solo está permitido siguiendo una directiva explícita. Continúen siguiendo las instrucciones del Comando del Frente Interior".

Israel lanzó contundentes ataques al corazón de la estructura nuclear y militar de Irán el viernes, haciendo uso de aviones de combate y de drones que había introducido previamente de contrabando en la república islámica para atacar instalaciones clave y matar a altos generales y científicos, un bombardeo que alegó era necesario antes de que su adversario construyera un arma atómica.

Irán respondió el viernes lanzando decenas de misiles balísticos hacia Israel, donde las explosiones iluminaron los cielos sobre Jerusalén y Tel Aviv y sacudieron los edificios.

“No permitiremos que escapen impunemente de este gran crimen que cometieron”, dijo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en un mensaje grabado en el que prometió venganza. El embajador de Irán ante la ONU dijo que 78 personas murieron y más de 320 resultaron heridas por los ataques israelíes.

Un reportero de The Associated Press vio humo elevándose en Tel Aviv después de un aparente ataque con misiles. Un hospital del área de Tel Aviv dijo que estaba atendiendo a 15 personas heridas. Los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos en la región están ayudando a interceptar los misiles iraníes, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir las medidas.

Los ataques aéreos de Israel y la operación de inteligencia, así como la represalia de Irán, generaron preocupaciones sobre una guerra total entre ambos países y llevaron a la región a una mayor agitación.

Israel había amenazado durante mucho tiempo con perpetrar dicho ataque, y sucesivos gobiernos estadounidenses habían tratado de prevenirlo, temiendo que encendiera un conflicto más amplio en todo Oriente Medio y que fuera ineficaz para destruir el programa nuclear de Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Estados Unidos fue informado con anticipación del ataque.

Irán lanzó cientos de misiles balísticos hacia Israel.

Los países de la región condenaron el ataque de Israel, mientras que líderes de diversas partes del mundo pidieron una desescalada inmediata de ambas partes.

El Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia para el viernes por la tarde a petición de Irán. En una carta al consejo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó el asesinato de sus funcionarios y científicos como “terrorismo de Estado” y reivindicó el derecho de su país a la autodefensa.

El ejército de Israel dijo que unos 200 aviones participaron en el ataque inicial contra unos 100 objetivos en Irán. Su agencia de espionaje Mossad posicionó drones explosivos y armas de precisión dentro de Irán con anticipación y los utilizó para atacar las defensas aéreas iraníes y los lanzadores de misiles cerca de Teherán, según dos funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato.

No fue posible confirmar de forma independiente las afirmaciones de los funcionarios.

El gobierno de Irán advirtió que habrá represalias y que los ataques son una declaración de guerra.

Entre los sitios clave que Israel atacó se encontraba la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz, donde se podía ver humo negro elevándose en el aire. También pareció atacar una segunda instalación de enriquecimiento de uranio en Fordo, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sureste de Teherán, según un medio de comunicación iraní cercano al gobierno que informó haber escuchado explosiones cercanas.

Israel dijo que también atacó una instalación de investigación nuclear en Isfahan y afirmó haber destruido docenas de instalaciones de radar y lanzadores de misiles tierra-aire en el oeste de Irán. Irán confirmó el ataque en Isfahan.

El portavoz militar de Israel, el general de brigada Effie Defrin, dijo que la instalación de Natanz fue “significativamente dañada” y que la ofensiva contra Irán estaba “aún en sus inicios”.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informó al Consejo de Seguridad que la parte superficial de la instalación de Natanz había quedado destruida. Señaló que toda la infraestructura eléctrica y los generadores de emergencia habían quedado destruidos, así como una parte de la instalación donde se enriquecía uranio hasta un 60%.

La principal instalación de centrifugadoras subterránea no parecía haber sido afectada, pero la pérdida de energía podría haber dañado la infraestructura allí, añadió.

La primera ola de ataques le dio a Israel “una libertad de movimiento significativa” en los cielos de Irán, despejando el camino para futuros ataques, según un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir detalles del ataque con los medios.

El funcionario dijo que Israel está preparado para una operación que podría durar hasta dos semanas, pero que no había un cronograma firme.

Entre los muertos se encontraban tres de los principales líderes militares de Irán: uno que supervisaba todas las fuerzas armadas, el general Mohammad Bagheri; uno que dirigía la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami; y el jefe del programa de misiles balísticos de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh.

Irán confirmó las tres muertes, golpes significativos a su gobierno que complicarán los esfuerzos para tomar represalias. Jameneí informó que otros altos funcionarios militares y científicos también fueron asesinados por Israel.

Netanyahu afirmó que el ataque llevaba meses preparándose. En una declaración en video enviada a periodistas el viernes, dijo que ordenó los planes para el ataque en noviembre pasado, poco después del asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano, uno de los aliados más fuertes de Irán. Netanyahu dijo que el ataque estaba planeado para abril pero fue pospuesto.

En su primera respuesta el viernes, Irán disparó más de 100 drones contra Israel. Israel afirmó que los drones estaban siendo interceptados fuera de su espacio aéreo, y no estaba claro por el momento si alguno logró pasar.

El ejército de Israel informó que convocó a reservistas y comenzó a estacionar tropas en todo el país mientras se preparaba para más represalias de Irán o grupos aliados de Irán.

Trump instó a Irán el viernes a llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear, y advirtió en su plataforma Truth Social que los ataques de Israel “solo empeorarán”.

“Irán debe hacer un trato, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio Persa”, escribió.

Los funcionarios israelíes describieron el ataque como necesario para evitar una amenaza inminente de que Irán construyera bombas nucleares, aunque sigue sin estar claro cuán cerca está el país de lograrlo o si Irán realmente había estado planeando un ataque. Irán sostiene que su programa nuclear es sólo para fines civiles.

“Este es un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel”, afirmó Netanyahu mientras prometía continuar el ataque durante el tiempo que fuera necesario para “eliminar esta amenaza”.

El ejército israelí lanzó ataques aéreos contra Irán, según dos funcionarios estadounidenses.

Se cree ampliamente que Israel es el único país de Oriente Medio con armas nucleares, aunque no reconoce tener tales armas.

Durante el último año, Israel ha estado atacando las defensas aéreas de Irán, golpeando un sistema de radar para una batería de defensa aérea de fabricación rusa en abril de 2024 y sitios de misiles tierra-aire e instalaciones de fabricación de misiles en octubre.

Irán dice que Israel atacó áreas residenciales el viernes.

Para Netanyahu, la operación desvía la atención de la guerra en Gaza, que comenzó hace más de 20 meses.

Existe un amplio consenso en el público israelí de que Irán es una gran amenaza, y el líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, un crítico acérrimo de Netanyahu, ofreció su “apoyo total” a la misión contra Irán. Pero si las represalias iraníes causan muchas bajas israelíes o grandes alteraciones en la vida diaria, la opinión pública podría cambiar rápidamente.

Jameneí dijo en un comunicado que Israel “extendió su mano malvada y ensangrentada para cometer un crimen en nuestro amado país, revelando su naturaleza maliciosa más que nunca al atacar centros residenciales”.

Federman y Frankel reportaron desde Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press Nasser Karimi, Amir Vahdat y Mehdi Fattahi en Teherán, Irán; Melanie Lidman y Sam Mednick en Tel Aviv, Israel; Lolita C. Baldor, Tara Copp, Matthew Lee y Eric Tucker en Washington; Bassem Mroue y Abby Sewell en Beirut; Edith Lederer en las Naciones Unidas y David Rising en Bangkok contribuyeron a este despacho.