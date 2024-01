Una mujer enferma de cáncer devuelve piedras robadas de Pompeya ante “una maldición” "No sabía nada de la maldición. No sabía que no debería haber tomado las piedras. Al cabo de un año me notificaron un cáncer de pecho. Por favor acepte mis disculpas y estas piezas. Lo siento", escribió la mujer en una carta.