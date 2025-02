Muere niña venezolana en naufragio de lancha con migrantes en el Caribe

CIUDAD DE PANAMÁ — Una embarcación con 19 migrantes a bordo, parte de un “flujo inverso” de migrantes que alguna vez esperaban llegar a los Estados Unidos, naufragó frente a la costa del Caribe de Panamá, cobrando la vida de una niña venezolana de ocho años, informaron las autoridades el sábado.

Los otros 18 migrantes, entre ellos colombianos y venezolanos, y dos indígenas panameños que operaban la embarcación, fueron rescatados con vida, indicó en un comunicado el Servicio Nacional de Fronteras o policía fronteriza de Panamá.

El percance, registrado la noche del viernes, se produce mientras grupos de migrantes de esas nacionalidades están emprendiendo su regreso a casa vía marítima, desde el lado costero panameño, después de abandonar su objetivo de ingresar a Estados Unidos debido al endurecimiento de la política migratoria con la llegada al poder de Donald Trump.

Muchos de esos migrantes esperaron meses, a veces más de un año, para solicitar asilo formal en Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One de la era de Joe Biden. Esas esperanzas se desvanecieron cuando Trump asumió el cargo y cerró inmediatamente la aplicación.

Si bien Panamá no ha compartido cifras sobre cuántos migrantes están haciendo el “flujo inverso” diariamente, en la vecina Costa Rica, un funcionario dijo a The Associated Press el jueves que estaban viendo entre 50 y 75 nuevos migrantes viajando hacia el sur cada día.

Con pocos recursos o formas de regresar a sus países, muchos migrantes sudamericanos han comenzado a hacerlo vía marítima y no a través de la peligrosa jungla del Darién, que cientos de miles de migrantes utilizaron en los últimos años para desplazarse hacia el norte pagando a redes de tráfico de personas.

La policía fronteriza señaló que el naufragio se registró debido a los fuertes oleajes por las malas condiciones meteorológicas en Guna Yala, un archipiélago con cientos de pequeñas islas en el Caribe, desde donde pequeñas embarcaciones con motor fuera de borda realizan viajes hasta comunidades costeras próximas de Colombia.

Otras dos embarcaciones suspendieron el viaje el viernes debido a las malas condiciones del tiempo, agregó.

Mientras tanto, decenas de otros migrantes se trasladaban el sábado en transporte hasta Guna Yala con el objetivo de emprender su retorno por mar.

Uno de ellos era Rafael Urquiola, de 36 años y oriundo del estado venezolano de Barinas. Él cruzó con amigos la selvática ruta del Darién durante la segunda semana de diciembre y logró llegar hasta Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Contactado vía telefónica desde Ciudad de Panamá, el venezolano aseguró que desconocía cuánto le cobrarían por el viaje y a dónde lo llevarían. Señaló que había gastado hasta el momento unos $2,000 desde que salió de su país.

“Qué va a hacer uno. Lo que quiero es llegar a la casa. Más nada”, dijo Urquiola, quien asegura que dejó a su esposa y dos hijos pequeños en su natal Venezuela. “Siento una gran frustración”.