Realizan ciberataque prorruso al sitio web del Parlamento Europeo

BRUSELAS — El sitio en internet del Parlamento Europeo fue hackeado por un grupo prorruso solo unas horas después de que los legisladores respaldaran abrumadoramente una resolución que designa a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, dijo el miércoles la presidenta de la legislatura.

La presidenta Roberta Metsola informó por Twitter que el Parlamento estaba “bajo un ciberataque sofisticado” y que “un grupo pro-Kremlin se ha atribuido la responsabilidad”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, dijo que el sitio web “está actualmente afectado desde el exterior debido a los altos niveles de tráfico de la red externa”. Agregó que “este tráfico está relacionado con un ataque tipo DDoS”, de denegación de servicio, es decir, dejó el sitio inaccesible.

En los ataques DDoS, los hackers dejan inaccesibles los sitios web al bombardearlos con paquetes de datos no deseados. Los ataques DDoS no dañan las redes porque no las penetran. Pero pueden ser una gran molestia, especialmente cuando se dirigen a sitios de los que el público depende para obtener información y servicios importantes.

Metsola dijo que los “expertos en informática de la UE están respondiendo y protegiendo nuestros sistemas”.

Señaló que el ataque se produjo “después de que proclamamos a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo”.

En una votación de 494-58 con 48 abstenciones, el Parlamento de la UE buscó aumentar la presión sobre Moscú para que lleve ante un tribunal internacional a cualquier responsable de crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero.

La UE y sus 27 naciones han condenado en los términos más duros la invasión.

A veces, los hackers respaldados por gobiernos utilizan los ataques DDoS como cortina de humo para hackeos más graves, como ocurrió en Ucrania antes de la invasión de Rusia el 24 de febrero. Pero en su mayoría son utilizados como una herramienta política ruidosa por “hacktivistas”, cuyas afiliaciones no están del todo definidas.