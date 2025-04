Putin anuncia un cese el fuego temporal en la guerra con Ucrania por la Pascua

El presidente ruso Vlaiímir Putin anunció el sábado un cese al fuego en Ucrania con motivo de la Pascua.

El anuncio se hizo poco después de que las autoridades rusas dijeran que sus fuerzas han expulsado a las ucranianas de uno de sus últimos bastiones en la región rusa de Kursk.

La pausa en las operaciones militares se extenderá hasta la medianoche del domingo al lunes

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, sus tropas se hicieron con el control de Oleshnya, en la frontera con Ucrania.

"Unidades del grupo militar 'Norte' han liberado la localidad de Oleshnya, en la región de Kursk, durante operaciones ofensivas activas", explicó el ministerio en un comunicado. The Associated Press no pudo verificar de inmediato la información y no hubo una respuesta inmediata de las autoridades ucranianas.

Según la agencia estatal noticiosa TASS, Rusia sigue luchando para sacar a las fuerzas ucranianas de la aldea de Gornal, a unos 11 kilómetros (7 millas) al sur de Oleshnya.

"El ejército ruso aún no ha expulsado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Gornal (...) para liberar por completo la región de Kursk. Se están llevando a cabo intensos combates en el asentamiento", informó la agencia citando a agencias de seguridad rusas.

Soldados rusos y norcoreanos han privado prácticamente a Kiev de una baza clave de negociación al recuperar el control de la mayor parte de la región, donde las tropas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa el año pasado.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 87 drones explosivos y señuelos en su última oleada de ataques en la madrugada del sábado. Treinta y tres de los aviones no tripulados fueron interceptados y otros 36 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas, agregó.

Los ataques rusos provocaron daños en granjas en la región de Odesa e incendios en Sumy durante la noche, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el sábado. Los incendios estaban controlados y no se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron dos drones ucranianos durante la madrugada del sábado.

Las negociaciones están en un "punto crítico", según Trump

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que las negociaciones entre Ucrania y Rusia están "llegando a un punto crítico" e insistió en que ninguna de las partes lo está "engañando" en su intento de poner fin a la prolongada guerra.

Trump habló después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió horas antes que Estados Unidos podría "dar vuelta a la página" en su intento de asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si no hay avances en los próximos días, tras meses de esfuerzos que no han logrado poner fin a los combates.

“Ahora, si por alguna razón, una de las dos partes lo hace muy difícil, simplemente vamos a decir que son necios. Son necios y personas horribles”, dijo Trump. “Y simplemente vamos a pasar. Pero con suerte, no tendremos que hacer eso”.

El sombrío análisis de Rubio sobre el estado de las negociaciones se produjo después de las históricas negociaciones en París entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos que dieron como resultado un esbozo sobre los pasos hacia la paz y pareciera que se lograron avances largamente esperados. Se prevé una nueva reunión la próxima semana en Londres, y Rubio sugirió que podría ser decisiva para determinar si el gobierno del presidente Donald Trump continúa involucrado en el proceso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.