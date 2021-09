Volcán hizo erupción en España: destruye viviendas y obliga a miles a evacuar

LOS LLANOS DE ARIDANE, España — Un volcán en la isla española de La Palma en el Océano Atlántico hizo erupción el domingo tras una semana de actividad sísmica, obligando a las autoridades a acelerar la evacuación de miles de personas conforme la lava destruía algunas viviendas. En la noche continuaban las erupciones.

El Instituto Volcanológico de Canarias reportó la erupción inicial cerca del extremo sur de la isla, cuya última erupción había ocurrido en 1971. Enormes columnas de humo blanco y negro emergían desde un punto en el volcán Cumbre Vieja, donde los científicos habían estado siguiendo de cerca la acumulación de lava fundida debajo de la superficie y pequeños sismos desde hace días.

De inmediato las autoridades evacuaron a más de 1,000 personas, pero la Guardia Civil española indicó que podría tener que desalojar a más de 10,000 residentes.

La Palma, que tiene 85,000 habitantes, es una de las ocho islas del archipiélago canario frente a la costa occidental de África. En su punto más cercano al continente, las islas se ubican a 100 kilómetros (60 millas) de Marruecos.

Se registró un sismo de magnitud 4.2 antes de la erupción volcánica, que ocurrió en un sitio llamado Cabeza de Vaca, ubicado donde la falda oeste del volcán desciende a la costa. Las erupciones continuaban, y la lava surgía al menos de dos sitios distintos, deslizándose posteriormente por la montaña.

Poco después de que la primera explosión sacudiera el área, un flujo de lava negra se deslizó inmediatamente hacia casas en la localidad de El Paso. El alcalde Sergio Rodríguez dijo que 300 personas que corrían peligro fueron evacuadas, los caminos fueron cerrados y las autoridades exhortaron a no acercarse al área.

A la larga la lava llegó a algunas de las viviendas, derribando al menos un chalet con una torre. Las autoridades advirtieron que la lava también podría amenazar los municipios de El Paraíso, Alcalá y áreas circundantes.

Carlota Martín se encontraba en una parcela agrícola que su familia tiene en Todoque, apenas colina abajo del sitio donde ocurrió la erupción, cuando escuchó una enorme explosión.

“Pensé que era una broma, pero vimos que la columna empezó a coger más envergadura y nos dijimos salir de allí porque no sabíamos cómo iba a responder la tierra ni nada”, le dijo a The Associated Press. “Sales pero siempre te quedas mirando para atrás, porque lo quieres ver también. No se sabe por dónde el curso de la lava va a ir bajando, pero puede llegar a nuestra finca y muchísimas casas que hay por allí”.

Mariano Hernández, presidente de la isla de La Palma, dijo que no hubo reportes inmediatos de muertes ni lesiones, pero los flujos de lava le hacen preocuparse de las áreas pobladas en la costa.

“A todas las personas (pido) que no se acerquen a la zona de la erupción volcánica por la zona donde está avanzando la lava”, advirtió. “Estamos teniendo serios problemas de colapso de las carreteras porque hay muchísimas personas que están intentando acercarse para verlo y está causando problemas en el desalojo de personas¨.

Itahiza Domínguez, directora de sismología del Instituto Nacional de Geología de España, dijo a Televisión Canaria que, aunque es demasiado pronto para saber cuánto duraría, las erupciones anteriores en las Islas Canarias duraron semanas o incluso meses.

La última erupción en La Palma hace 50 años duró un poco más de tres semanas. La última erupción en todas las Islas Canarias ocurrió bajo el agua frente a la isla El Hierro en 2011 y se alargó cinco meses.

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez canceló su viaje a Nueva York, en el que iba a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de viajar a las Islas Canarias.