Crean puntos de cotejo en frontera estatal de Delaware

Delaware se enfocará en poner puntos de cotejo en los limites del estado para que otras personas, que solo van a hacer compras, no puedan ingresar y contagiar o contagiarse con los afectados por la crisis de salud.

Cabe señalar, que las fronteras del estado no están cerradas con Maryland, Nueva Jersey ni Pensilvania, pero si se exige que las personas que no tengan que entrar a Delaware no lo hagan.

“Tenemos un problema con los ciudadanos de otros estados que vienen a Delaware cuando tenemos una orden de quedarse en casa y no salir a menos que sea necesario. Pusimos puntos de cotejo para cuestionar la naturaleza de la visita de cada una de las personas que transite por los límites”, destaco el lunes el gobernador John Carney.

El funcionario dijo que las próximas dos semanas serán clave en la propagación de contagios en el estado y urgió a todos los residentes a seguir los parámetros establecidos por el Departamento de Salud.

Explicó que el domingo el gobierno federal aprobó una orden de desastre para Delaware que ayudara a alivianar la carga que provoca en el sistema de salud la pandemia del coronavirus. Esto les proveerá respiradores y material de protección a los trabajadores médicos.

Carney actualizó los números de contagios:

Total 673 positivos

111 hospitalizados

125 nuevos contagios

25 pacientes en estado critico

14 muertes

El gobernador aseguró que los fallecimientos en su mayoría son personas de la tercera edad con condiciones preexistentes.

La mayor cantidad de casos de contagios por COVID-19 se centralizan en los condados de Kent, New Castle y Sussex.