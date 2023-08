Se gana la lotería tras jubilarse, y esta aerolínea ofrece vuelos ilimitados: lo más insólito

Si crees que ya lo viste todo, estás equivocado. Estas son las noticias más insólitas de esta semana.

SE GANA $1 MILLÓN TRES DÍAS DESPÚES DE JUBILARSE

Un hombre de Massachusetts tuvo un increíble golpe de suerte solo tres días después de decirle a su empleador que planeaba jubilarse.

El 20 de julio, Paul Bashaw, residente de West Boylston, se llevó $1 millón en el juego de boletos instantáneos 100 x Cashword con un premio mayor de $5 millones de la Lotería del Estado de Massachusetts.

Todo comenzó cuando Bashaw reveló su intención de jubilarse al final de la semana siguiente a su empleador por 20 años. Más tarde esa misma semana compró el boleto ganador. El 28 de julio, reclamó su premio en la sede de la Lotería de Massachusetts en Dorchester.

Después de optar por la opción en efectivo, el hombre recibió un generoso pago único de $650,000. Con emocionantes planes por delante, el camionero ahora retirado, que cumplirá 66 años en el 2023, planea viajar con sus ganancias.

¿UNA PERSONA DISFRAZADA DE OSO? VIDEO VIRAL EN UN ZOOLÓGICO

Un zoológico de China ha desmentido las insinuaciones de que sus osos son en realidad personas disfrazadas, después de que un video de uno de ellos de pie como un ser humano se hiciera viral en las redes sociales.

Las imágenes del oso solar malayo de pie sobre sus patas traseras desataron las especulaciones en Internet durante el fin de semana, pero el zoo de la provincia oriental de Zhejiang insistió en que realmente es un oso, sólo que un poco más pequeño y diferente a los que estamos acostumbrados.

El video del oso de pie e interactuando con los turistas circuló ampliamente por Internet después de que se publicará un clip de 15 segundos en Douyin, la versión china de TikTok, el 27 de julio.

TRABAJAN 24 HORAS, ASÍ SON ESTAS PRESENTADORAS EN INDIA

Sana, Lisa, Aparajita, y Fatma, cuatro mujeres creadas con inteligencia artificial, capaces de hablar en cualquier idioma, sobre cualquier tema, sin cansancio y sin salario, son las nuevas presentadoras de noticias que han incursionado en el Sur de Asia, unas apariciones que sugieren el futuro de la televisión.

La dos jóvenes chatbot, creadas bajo los estereotipos de belleza más extendidos en la sociedad india, delgadas y de piel clara, son capaces de leer noticias las 24 horas del día, sin salario y de hablar diversos idiomas, cualidades muy competitivas en esta nación de 1,400 millones de habitantes y 22 idiomas oficiales.

Personajes similares han alcanzado a canales de televisión en Bangladesh y Pakistán, presentando informaciones en sus principales noticieros varias veces al día en distintos idiomas. Si bien los medios no han aclarado el impacto que esto tendrá en los puestos de trabajo, India Today, uno de los medios indios más poderosos del país, llegarán para complementar el trabajo de los humanos.

¿QUIERES VUELOS ILIMITADOS? ESTA AEROLÍNEA OFRECE UN PASE MENSUAL

¿Qué te parece la idea de tener vacaciones ilimitadas? Si este es tu sueño, podrías hacerlo realidad con los nuevos pases de vuelos de Frontier.

La aerolínea acaba de anunciar su pase mensual de "GoWild! All you can fly", así como el de la temporada de otoño e invierno, que permite a los pasajeros volar de forma ilimitada entre el 2 de septiembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024.

¿Pero cuánto cuestan? El pase de otoño/invierto tiene un precio de $399 y el pase mensual está en $149. Si quieres más información sobre cómo obtener el pase, haz clic aquí.

LOS PERROS PERDIDOS EMPEORAN LA CRISIS EN LOS ALBERGUES DE EEUU

Empleados de albergues y expertos en animales afirman que el número de mascotas abandonadas, unido al declive de las adopciones, sigue suponiendo una carga abrumadora para los albergues del país, que no cuentan con la infraestructura ni los fondos necesarios para albergar a tantos animales.

Actualmente, el número de mascotas, sobre todo de perros de tamaño mediano y grande, ha alcanzado un pico tan alto que varios albergues aseguran que se encuentran al borde de una crisis crítica de superpoblación.

De 2019 a 2022, los albergues de mascotas de Estados Unidos vieron un aumento en el número de animales abandonados entrando a los refugios. Pasa el cursor por encima de cada estado para más información.

El Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Miami-Dade tiene la difícil tarea de ofrecer albergue, comida y atención médica a más de 600 perros y gatos que esperan desesperadamente por una familia que lo adopte.