Jurado delibera en el caso contra el exboxeador Félix Verdejo, acusado de asesinar a una mujer embarazada

Los nueve hombres y tres mujeres que componen el jurado en el caso contra el exboxeador Félix Verdejo, acusado por la muerte de Keishla Rodríguez, continúan deliberando este miércoles.

El jurado envió una nota al juez federal Pedro Delgado en la que solicitaba copias de las instrucciones finales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El juez llama el caso. Señala que recibió solicitud del jurado para que provea dos copias adicionales de las instrucciones finales al jurado, paginas 42 a la 45. Las partes estuvieron de acuerdo y así se hará. El juez sale de sala. — Luis Guardiola (@GuardiolaTwitt) July 26, 2023

Verdejo enfrenta los siguientes cargos:

"Carjacking" que resultó en muerte

Secuestro que resultó en muerte

Poseer un arma de fuego durante y en relación a un crimen violento

Asesinato de un bebé por nacer

“Este caso no es sobre un asesinato es sobre un carjacking. Si no hubo carjacking no hubo secuestro” ni los otros dos delitos, le dice el Lcdo. Jason González al Jurado en el día #22 del juicio contra Félix Verdejo. — Luis Guardiola (@GuardiolaTwitt) July 25, 2023

Durante toda la mañana del martes, la defensa presentó sus argumentos finales.

El lunes, el primer turno lo tuvo el fiscal Jonathan Gottfried, quien hizo un extenso recuento de la evidencia presentada en sala y pidió al jurado encontrar a Verdejo culpable en todos los cargos: "carjacking" que resultó en muerte, secuestro que resultó en muerte, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito y el asesinato de un bebé por nacer.

La defensa del exboxeador radicó el domingo una moción en la que solicitaban la anulación del juicio, pero fue denegada por el juez Pedro Delgado.

DÍA 21

La fiscalía federal radicó una moción en la que informaron que no presentarán testigos de refutación, luego que la defensa entregara su caso el jueves.

El juez federal, Pedro Delgado, ordenó un receso hasta el lunes, 24 de julio.

El lunes inician los argumentos finales.

DÍA 20

La defensa sentó a testificar al patólogo forense Mark Shuman, quien realizó un análisis del informe de autopsia que fue completado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), además de fotos del cadáver de Rodríguez Ortiz.

El perito declaró que -a base de su análisis- la joven ya estaba muerta al momento de ser lanzada a la Laguna San José en abril de 2021.

El proceso judicial culminó luego que la defensa del expúgil sometiera su prueba.

Abogado explica que sin ese testimonio Verdejo estaría en “peor posición”.

DÍA 19

El proceso judicial fue puesto en pausa el martes por orden del juez federal, Pedro Delgado, quien le informó al jurado que hay dos testigos de la defensa pendientes para cuando se retome el juicio a las 9:00am.

Durante la mañana del martes, la defensa del acusado llamó a la sexta testigo, Nilka Marie Colón Torres, quien fue pareja del exboxeador hace más de siete años. A preguntas de la defensa sobre la reputación de Verdejo como alguien violento, Colón indicó que lo conoció como una persona "bien pacífica".

“Nunca he escuchado nada malo sobre él, buena persona, humilde, buen amigo, respetuoso”, dijo Colón Torres en sala.

El juez además retiró a otro miembro del jurado y solo queda un suplente.

Luego declaró Nicole Vázquez Avilés, quien también tuvo una relación de unos tres años con el exboxeador mientras ambos cursaban estudios en la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico. A Vázquez se le interrogó sobre si durante la estadía en la escuela se les realizaban pruebas de laboratorio, a lo que contestó que sí. También indicó que el expúgil nunca se las llegó a realizar en la escuela porque le tenía miedo a las agujas.

La octava testigo que fue llamada a declarar fue la hermana del acusado, Yashira Verdejo Sánchez. Esta secundó lo que declararon las anteriores testigos sobre el comportamiento pasivo de su hermano y su miedo a las agujas.

Abogados del expúgil esperan por dos testigos para dar jaque mate a fiscalía.

DÍA 18

El lunes, fue un día atípico donde el juez y las partes estuvieron reunidos desde la mañana hasta eso de las 5pm cuando decretaron el receso. El juez federal, Pedro Delgado anunció que reemplazó un miembro del jurado.

Sobre la reunión, no dio detalles, pero sí dijo que el juicio se ha extendido más de los previsto.

Aseguran hay ambiente para secuestrar al jurado.

DÍA 17

El pasado viernes, el proceso judicial comenzó con el testimonio de Alex Cintrón Castellano, supervisor de Investigaciones Forenses del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien examinó el vehículo Dodge Durango del expúgil.

Cintrón estuvo a cargo de tomarle fotos al interior de la guagua, realizó pruebas para detectar si había sido limpiado y si habían trazas de sangre. En su análisis, el investigador indicó que no encontró rastros de sangre en el interior del vehículo.

Fiscal: ¿Si hubiesen limpiado el carro con cloro, eso hubiera evitado encontrar ADN?

Testigo: Depende de la concentración.

Fiscal: ¿Y si fuera una alta contración de cloro, eso habría impredido hallar ADN?

Testigo: Sí.

Sin embargo, Cintrón aclaró que no posee un adiestramiento en análisis químicos, pero que sí realizó la prueba para detectar trazas de sangre.

Posteriormente, la defensa llamó a testificar a Ana Arroyo Sánchez, investigadora líder del ICF en la escena donde se encontró el cadáver de la víctima. Arroyo Sánchez grabó la extracción del cuerpo de la laguna San José. El informe que preparó da cuenta de varias manchas de sangre ubicadas en la valla exterior del puente Teodoro Moscoso. En esa zona también hallaron varias balas. En el testimonio trascendió que los casquillos serían viejos y no de los disparos que realizó Cádiz.

Fiscal lo contrainterroga sobre si luego de una limpieza era posible evitar que se encontrara ADN.

DÍA 16

El jueves, la defensa sentó a sus primeros dos testigos: Wilnellys Torres, quien es supervisora del peaje de AutoExpreso en el Teodoro Moscoso y Cruz Manuel “Pensa” García, exentrenador de Félix Verdejo.

Torres fue interrogada sobre los registros de transacciones de la guagua Dodge Durango negra de Verdejo el 28 de abril, día en el que según el testigo estrella, Luis Cádiz pasaron por el puente cuando planificaban el crimen.

La supervisora admitió que para ese día hubo ocasiones en que la plaza de peaje no pudo identificar ningún vehículo y que mas de 100 pasaron sin ser registrados.

Lo interrogan sobre si un puño del exboxeador dejaría inconsciente a una persona.

La fiscal le preguntó a Torres si era habitual que la Durango pasara en tres ocasiones hacia la misma dirección -de norte a sur- en menos de una hora, como expone un informe sobre el 29 de abril.

“No es una trayectoria habitual según el récord de ese vehículo”, dijo.

Por su parte, “Pensa”, quien ya había testificado en el quinto día de juicio, fue interrogado sobre su relación con Verdejo y su comportamiento mientras lo entrenaba acuartelado preparándose para una pelea.

El entrenador describió el comportamiento del acusado como “excelente” y que nunca tuvieron problemas. Dijo que no conocía a Keishla, pero que llegó a escuchar su nombre en llamadas telefónicas que hacía Verdejo cuando estaban en una casa de entrenamiento.

Cádiz testificó que Verdejo le dio un puño a Keishla, hacia esa línea se dirigió parte del interrogatorio a Pensa sobre cuán fuertes son los golpes del exboxeador.

Defensa: “¿Qué pasaría si Verdejo le da un golpe sorpresa con toda su fuerza?”

Testigo: “No podría hablar… sin guantes la cara quedaría destrozada. El guante tiene 10 onzas de guata mas sin el vendaje si golpeo a alguien es como golpear con una piedra”.

Dia #16* del juicio contra Félix Verdejo. La Lcda. Gabriela Cintrón abogada del acusado se ausenta por segundo día consecutivo. El lcdo. Jason González pide al Juez Pedro Delgado acercarse al estrado. González planteará que se suspenda el proceso por las mismas razones de ayer. — Luis Guardiola (@GuardiolaTwitt) July 13, 2023

DÍA 15: PRADO NO TESTIFICARÁ

El miércoles, el juez Pedro Delgado Hernández denegó la solicitud de la defensa del expúpil para que el licenciado Edwin Prado se sentara a declarar.

Más temprano, Delgado Hernández ordenó el receso del proceso judicial hasta el jueves, debido a "una situación imprevista" que había surgido y que requería tiempo para resolverse.

El jurado fue excusado sin entrar en detalles.

El testimonio del testigo estrella no estaría puesto en duda.

DÍA 14

El martes, la defensa del exboxeador solicitó la absolución perentoria para el expúgil, sin embargo, fue denegada por el juez Pedro Delgado.

El abogado de defensa, Jason González, intentó establecer la ausencia de prueba suficiente que pruebe los cuatro cargos más allá de duda razonable. En el cargo por "carjacking", alegó que ninguno de los acusados tenía la intención de robarse el carro de la víctima, y que el delito requiere que la persona esté cerca del auto y que pueda ejercer control sobre el mismo. Mientras, en el cargo de secuestro, dijo que no hubo evidencia alguna de que alguno de los acusados solicitara recompensa, a lo que la fiscalía respondió que no es requisito para probar el delito.

El juez Delgado determinó recesar los trabajos en tanto la defensa gestiona la comparecencia del licenciado Edwin Prado.

Telenoticias supo que el abogado rechaza testificar por razones médicas.

DÍA 13: FISCALÍA FEDERAL SOMETE SU CASO

El lunes, la Fiscalía federal sometió su caso contra Verdejo Sánchez.

El proceso judicial continuó con el testimonio del testigo #31, Mathew Wilde, quien es un agente especial de FBI y experto en red celular.

Wilde mostró en sala una lista de llamadas entre Keishla y el expúgil. El 29 de abril de 2021 Verdejo llamó a Keishla a las 7:10 de la mañana y a las 7:27 de la mañana. Luego, la víctima le devolvió la llamada a eso de las 7:37 de la mañana.

Éste además explicó que de acuerdo a un análisis de las antenas, los días 27, 28 y 29 de abril de 2021 los celulares del testigo estrella, Luis Cádiz Martínez y Félix Verdejo estuvieron juntos.

La altura del puente Teodoro Moscoso alcanza los 16 pies y ocho pulgadas.

En la mañana, la fiscalía presentó a la testigo #29, Keila Rivera, quien es una enfermera del Centro Correccional federal en Guaynabo, y al testigo #30 Juan Santiago Espada, miembro del Task Force federal.

Rivera declaró en sala que le había administrado inyecciones en al menos dos ocasiones al exboxeador. A preguntas de cuál fue la reacción de Verdejo a la aguja, la enfermera contestó que fue una "normal" en ambos casos.

Mientras, Santiago Espada, testificó que acudió al punto de la laguna San José desde donde se cree cayó el cuerpo de Keishla luego de ser lanzado desde el puente Teodoro Moscoso. El agente explicó que del puente a la laguna midió 16 pies y ocho pulgadas. También tomó videos el pasado mes de mayo para recrear la ruta que presuntamente siguieron Verdejo y el coacusado, Luis Cádiz Martínez, el 29 de abril de 2021, después de lanzarla.

Más temprano, el licenciado Edwin Prado -quien estaba citado este lunes- radicó una tercera moción para no comparecer.

DÍA 12: CÁDIZ CONFIENSA QUE LLAMÓ AL 911 PARA INFORMAR SOBRE EL CUERPO DE KEISHLA

El pasado viernes, el testigo estrella, Luis Cádiz Martínez, admitió que, al momento del crimen, estaba bajo los efectos de alcohol y drogas.

“La ironía del alcohol y las pastillas me hicieron hacer lo que hice aunque no se puede justificar”, expresó Cádiz.

Dijo, además, que le dijo a los fiscales que llamó al 911 de forma anónima diciendo que el cuerpo del Keishla estaba en el puente y que luego de esa llamada rompió el celular.

Estuvo tres días declarando sobre el atroz crimen.

En varios momentos, Cádiz lució afectado, al repetir cómo fue el asesinato.

A preguntas del licenciado Jason González sobre si nadie se detuvo en el Teodoro Moscoso, aún cuando era una hora de bastante flujo vehicular, respondió que no. No obstante, aclaró que por el lugar pasaron cerca de 100 carros.

A pesar de eso, cargaron a Keishla, quien estaba inconsciente, y el bloque. Cuando Cádiz soltó el cuerpo en el puente, Verdejo soltó el bloque.

El testigo pensó que Verdejo le iba a pagar luego de ejecutar el plan. El exboxeador nunca se lo afirmó, pero le dijo que "hablarían luego", por lo que él insinuó que sí. Después, por órdenes Prado, le pidió $25 mil.

El coacusado no tuvo intención de cooperar al principio. Sin embargo, al ver las noticias y a la mamá de Keishla, decidió hacerlo, aunque aseguró tuvo un conflicto interno muy fuerte. Además, alegó que el licenciado Edwin Prado le dijo que Verdejo lo podía “chotear” y sintió miedo, por lo que también decidió cooperar.

Sugerimos discreción al ver este video, pues sus declaraciones son sumamente fuertes.

DÍA 11

El jueves el coacusado detalló cómo fue el asesinato, desde que recogieron a la víctima hasta lo que ocurrió después.

Cuando recogieron a Keishla, la joven se sorprendió de ver a Cádiz en el vehículo. ”No te preocupes que no pasará nada”, le habría dicho Verdejo. Keishla le mostró la prueba de embarazo .Él la miró, la agarró por el pelo y le dio un puño en la quijada, según dijo el testigo.

Entonces le agarró el brazo izquierdo y le puso una gomita para inyectarla, la amarraron y la lanzaron del puente. Cádiz asegura que Verdejo insistía en desaparecerla y lo obligó a disparar, pero éste no le disparó a Keishla, sino al agua. Verdejo se habría lanzado al agua al percatarse de que el cuerpo era visible.

Poco después del crimen, mientras conducían por la marginal del expreso Baldorioty de Castro, Verdejo habría recibido la llamada de Keila, madre de Keishla, preguntándole dónde estaba su hija.

En sala se presentaron los videos donde se observa lo que ocurrió en el puente y posteriormente en una playa en Isla Verde, donde habrían destruido el celular de la joven.

DÍA 10: LUIS CÁDIZ DETALLA EL PLAN DEL ATROZ CRIMEN

En el inicio de su testimonio, el miércoles, Cádiz Martínez, de 32 años, dijo conocer a Verdejo desde el 2018 y lo identificó en sala. Aceptó, además, que padece de depresión y ansiedad y ha atentado contra su vida en varias ocasiones, la última en el 2022. En sala, mostró cicatrices en sus brazos, producto de lesiones autoinfligidas.

El coacusado por el atroz crimen dijo que inicialmente, Verdejo y él no tenían un plan, pero describió a un Verdejo desesperado por acabar con el embarazo de Keishla, porque aseguraba que no quería perder a su familia.

El 28 de abril de 2021 -un día antes de la desaparición de Keishla- Verdejo y Cádiz habrían ido a buscarla al residencial Villa Esperanza, pero la joven no estaba allí. Luego se movilizaron a donde ella se estaba haciendo las uñas, pero ya se había marchado, por lo que conducieron hasta el Puente Teodoro Moscoso, para verificar dónde estaban ubicadas las cámaras.

En la noche de ese día, se habrían visto nuevamente. "Tuvimos una conversación de lo que se iba hacer en la mañana con Keishla. Estábamos hablando para ver que se podía hacer, inyectarle la droga y cómo lanzarla por el Teodoro Moscoso", dijo.

Ese mismo día, Cádiz Martínez le habría entregado a Verdejo una jeringuilla con heroína y un bloque que encontró en el residencial Luis Llorens Torres, donde residía.

Más temprano el miércoles, estuvo sentado en el banquillo su hermano, Ricardo, quien repitió que no conocía a Keishla y que su Luis le confesó el crimen cuando juntos, vieron la noticia del hallazgo del carro de la joven.

“Mi hermano me confesó que Félix le había hecho eso a Keishla", dijo. El hombre aseguró que se fue de Puerto Rico el 5 de mayo, porque la gente de la calle pensaba que, al ser amigo de Verdejo, estaba involucrado. "Por eso entregué a mi hermano", confesó.

DÍA 9: DECLARA HERMANO DEL TESTIGO ESTRELLA

En el noveno día de juicio, Ricardo Cádiz, relató como su hermano, Luis Cádiz, le confesó haber participado en el crimen.

"Comenzó a llorar y me pedía perdón. Me dijo que Félix y él habían matado a alguien”, declaró Cádiz sobre Luis, quien se declaró culpable.

”Me dijo que Félix había golpeado a la fémina. Que la habían golpeado e inyectado droga. Solo lloraba y me pedía perdón", dijo.

El hombre contó que el 29 de mayo de 2021, su hermano le pidió que lo recogiera en Canóvanas, donde dejaría un carro que le dijo había lavado. Al día siguiente, al ver las noticias, se dio cuenta de que el vehículo que conducía su hermano era el de Keishla, a quien dijo no conocer.

Antes, Cádiz reveló que Verdejo y él vendían kilos de cocaína que conseguía el exboxeador. Habrían comenzado a hacerlo durante la pandemia, en el 2020. También que en abril, Verdejo lo llamó para pedirle pastillas para provocar un aborto. "Estaba desesperado", dijo.

Cádiz aseguró que Verdejo estaba "desesperado" y que le dijo que lo "cogiera suave", que viera su ejemplo, pues tenía tres hijos y uno fuera del matrimonio. A esto, Verdejo le contestó que ellos no eran iguales porque él era una figura pública y que no quería perder a su familia.

En la mañana, culminó el testimonio de la expareja de Verdejo, Eliz Marie Santiago.

"Me llamó llorando y me pidió que lo perdonara por dejarme sola con Miranda porque se iba a entregar. Yo le pregunté, ¿Cómo que te vas a entregar? Si me dijiste que no habías hecho nada", sostuvo Santiago. Al momento, pensaba que los cargos eran por narcotráfico.

La mujer dijo que supo de las infidelidades de Verdejo desde el inicio de su relación, pero que siempre lo perdonaba. Confesó, además, que había clonado el celular del expúgil, teniendo acceso a sus mensajes.

Reveló que en abril de 2021 decidió terminar la relación tras descubrir mensajes de contenido sexual con Keishla y otras mujeres.

DÍA 8: TESTIFICA MADRE DE LA HIJA DE VERDEJO

En el octavo día de juicio, fiscalía sentó a varios testigos, de último a la exesposa del imputado, Eliz Marie Santiago de 27 años quien contó en sala que en abril de 2021 decidió terminar la relación con Verdejo tras descubrirle mensajes íntimos con Keishla, pero también con otras mujeres.

Durante el testimonio aseguró que la mayoría de sus problemas de pareja eran por infidelidades por parte del exboxeador. Además, en el interrogatorio le indagaron Santiago sobre cómo Verdejo se refería a la víctima.

Fiscal: ¿Cómo Verdejo se refería a Keishla?

Eliz: A veces se refería a ella por su nombre. Otras veces le decía pu^%*. Me decía que era una relación momentánea, que cuando quería sexo ella le decía que sí y por eso la buscaba.

Más temprano, el ministerio público trajo a testificar a Amanda Colón, una mujer que aseguró que mantuvo una relación -llena de maltrato- de cuatro a cinco años con el acusado.

En 2013 quedó embarazada. Narró que Verdejo le insistió para que interrumpiera el embarazo y que le dio $300 para que lo hiciera, alegó que el boxeador le dijo que no podía tener el bebé porque afectaría su carrera.

Reveló que tras conocer que estaba embarazada llegó a visitar a la madre de Verdejo, quien también le cuestionó sobre la paternidad, pues su hijo le dijo que la relación que tenían ya había terminado. Colón decidió abortar por consejos de su mamá, quien le dijo que no quería que fuera una víctima más, aparentemente refiriéndose a las madres solteras.

Dijo en sala que la relación, llena de maltrato, duró de cuatro a cinco años.

En el estrado se sentó Héctor González Acevedo, un gerente de servicio al cliente de AutoExpreso. La fiscalía presentó en sala imágenes de la tablilla de la guagua Dodge Durango negra -propiedad del exboxeador- que pasó por el peaje del puente Teodoro Moscoso en tres ocasiones el 29 de abril de 2021.

Las fotos muestran al auto pasar por la plaza del puente a las 8:41 am, 9:06 am y 9:31am, todas por el carril #7 que discurre desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín hacia Río Piedras.

En sala trascendió que la tarjeta de AutoExpreso no contaba con balance. González Acevedo reconoció -a través de preguntas del abogado de defensa Jason González- que en el Teodoro Moscoso no hay cámaras que capten los rostros de las personas dentro del vehículo al pasar por la plaza de peaje.

También se sentó a testificar el excuñado de la víctima, Junior Francisco Zavala Torres, quien -al igual que la hermana de Keishla- describió la relación de Verdejo y la joven de 27 años como una sumamente tóxica.

"La trataba como una perra", afirmó Zavala Torres en sala. Además, indicó que el exboxeador le contaba sobre las ocasiones que tenía relaciones sexuales con Keishla, siendo la última dos meses antes del 29 de abril.

DÍA 7: PRESENTAN TEXTOS ENTRE VERDEJO Y KEISHLA

El miércoles, se presentaron mensajes de texto entre el acusado y la víctima.

Lee también: Juicio Félix Verdejo: cronología de los mensajes de texto el 29 de abril

Los mismos, se indicó, habían sido borrados del celular del expúgil. Aquí algunos de los intercambios:

V: Buenos días preciosa

K:Buen día

V: Qué haces mami laborando corazón?

K: Sí.

V: Mm ok que te salga todo mi amor.

V: Estas segura? porque tu no escribes así de abreviado. Mami esta raro eso VEVE.

V: cómo amaneció mi preciosa?

V: Es que prefieres al viejo sobre mí?

K: Tu me vas a ayudar vdd que no?

K: En tantos años.

V: Claro que te puedo ayudar pero solo tienes ojos para un viejo …Está cabrón perderte por un viejo puerco

Le habría escrito a las 6:45 a.m. de ese día. En la noche, se activó el alerta rosa por la desaparición de Keishla Rodríguez.

En la tarde, un mensaje presentado provocó confusión, pues a la hora en la que fue enviado se entiende que ya Keishla había muerto. La fiscalía posteriormente aclaró que ese intercambio en particular se dio entre Verdejo y Luis Cadiz, quien se declaró culpable como coacusado por el atroz crimen.

Ese 29 de abril de 2021, Verdejo escribió a Cadiz: "Saliendo para donde ti titan".

Esa mañana, Keishla no llegó a su trabajo. Según su madre, la joven le había indicado en una llamada a las 7:37 a.m. que vería al boxeador.

A las 4:37 p.m. Cadiz le habría enviado a Verdejo tres emoji: corazón negro, gota de sangre y manos orando. Verdejo le respondió con un emoji lanzando un beso y un corazón rojo.

Luego de hacer mi remoto el ministerio público aclaró en sala que el 29/abr/21 a las 6:45am Verdejo se comunicó con Luis Cadiz.

V: Saliendo para donde tí titan

4:37pm

C: 🖤🩸🙏



4:38pm

V:😘♥️



Estos mensajes fueron borrados del cel celular de Verdejo. — Dianerys Calderón (@DianerysC) June 28, 2023

El proceso judicial comenzó con el contrainterrogatorio a la patóloga Rosa Rodríguez Castillo. Las preguntas iban dirigidas a sembrar dudas sobre si el embarazo de la joven era producto de su relación con el exboxeador.

Tal como adelantó el martes, Rodríguez Castillo dijo que habían recuperado el embrión -de aproximadamente tres a seis semanas- durante la autopsia de Keishla, y que había sido preservado para realizar las pruebas de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

En sus preguntas, la abogada de defensa de Verdejo, Gabriela Cintrón Colón, intentó establecer que el análisis de ADN no era compatible con el exboxeador. La patóloga afirmó que desconocía, ya que era a otro departamento dentro de la institución que le tocaba realizar el análisis, y, aunque sí dijo que vio "en algún momento" el reporte, no recordaba los detalles ya que se trataba de un documento extenso.

Aquí parte del contrainterrogatorio:

Defensa: ¿Quién hizo el análisis de ADN?

Patóloga: Ruth Cardona.

Defensa: ¿Cardona le dio el resultado de las pruebas de ADN?

Patóloga: Dio un reporte de todos los hallazgos del caso.

Defensa: ¿Usted vio el reporte?

Patóloga: En algún momento.

Defensa: ¿Cuál fue el resultado?

Patóloga: No recuerdo. Es un documento extenso.

Posteriormente, la línea de preguntas se centró en los golpes y abrasiones que presentaba el cuerpo de la joven.

DÍA 6: PATÓLOGA DICE QUE KEISHLA FUE LANZADA AL LAGO VIVA

Rosa Rodríguez Castillo, quien estuvo a cargo de la autopsia de Keishla, testificó el martes y detalló que el cuerpo, en estado de descomposición, presentaba múltiples traumas. La joven fue lanzada al agua cuando aún estaba con vida. Antes, había sido drogada con fentanilo y xilacina.

Durante el proceso, también se confirmó el embarazo de la joven. "Presentaba un embrión de 3 a 6 semanas. Se preservó el feto para la prueba de ADN", indicó.

Dijo que fue lanzada al lago estando viva. Además, confirmó el embarazo de la joven.

Más temprano, continuó el testimonio del agente Ricardo Díaz Torres de Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés), quien extrajo la información del celular de Verdejo.

En sala, se presentaron mensajes entre el exboxeador y su suegro, Miguel Santiago.

"Mi rey sabes que nunca me ha metido en su relación solo te digo no porque sea mi hija que es una mujer buena.Mi consejo si en verdad la amas y si no haz tu vida porque ella de verdad te ama”, escribió Santiago el 29 de abril.

En otros intercambios con otra persona, Verdejo buscaba desactivar el sistema de localización de su celular e indicaba que no podía hablar por texto para no meterse en "problemas".

En otra conversación, el exboxeador buscaba desactivar el sistema de localización de su celular.

DÍA 5: PRESENTAN MENSAJES DE TEXTO ENTRE VERDEJO Y SU ESPOSA

El lunes, testificaron agentes que investigaron el caso, así como un agente federal que estuvo a cargo de descargar la información del celular del expúgil.

Entre la información recopilada del teléfono, están mensajes de texto entre Verdejo y su expareja, madre de su hija, Eliz Santiago, a quien tenía identificada como "Sufriendo mi esposa". En los mismos, el atleta le rogaba que lo perdonara por el embarazo de Keishla. Habrían sido días antes de que se reportara la desaparición de la joven.

"No voy a esperar a enfermarme o que preñes a otra. Ya esta bueno mijo", le escribió Santiago en el intercambio.

Los mensajes contradicen la versión de la defensa sobre que el ex púgil quería a Keishla Rodríguez.

El día comenzó con el testimonio del agente Manuel Colón Ruiz de la División de Crímenes Mayores.

Colón Ruiz narró con escalofriantes imágenes cómo el cuerpo de Rodríguez fue hallado en la Laguna San José. Las fotos mostraban el cadáver de la víctima amarrado con alambres y con un bloque en su cintura. Algunos familiares de Keishla salieron de sala.

El agente testificó que estuvo a cargo de entregarle a Verdejo las orden de allanamiento de la guagua Dodge Durango que había sido captada por cámaras de seguridad detenida en el puente Teodoro Moscoso. También se le había ordenado la entrega de su celular y armas de fuego.

En busca de ocupar el auto, el agente llegó hasta la urbanización Golden Gate 1 en Caguas, donde el expúgil se quedaba con una fémina identificada como Jennifer Acevedo. Allí, el expúgil hizo entrega de un arma de fuego para la cual poseía licencia. Además, Colón Ruiz visibilizó la Honda Pilot que, según el testimonio del teniente José Bonilla Ruiz, era la guagua en la que viajaba Verdejo como pasajero por el puente al momento del hallazgo del cuerpo de la víctima.

La Policía estaba al tanto de que Verdejo tenía una segunda pistola, por lo que, a preguntas de su ubicación, éste contestó que estaba en casa de su entonces pareja, Eliz Santiago Sierra. Posteriormente, la Uniformada llegó hasta su residencia para ocuparla.

El 2 de mayo, Verdejo fue al cuartel de Hato Rey Oeste a entregar su celular. Según el agente de la División de Crímenes Mayores, Verdejo se veía “nervioso” cuando lo entregó. El celular, según describió, estaba en mal estado con la pantalla rota.

DÍA 4: TENIENTE ASEGURA VIO A VERDEJO EN EL TEODORO MOSCOSO

El jurado escuchó los testimonios de agentes de la Policía que trabajaron el caso.

Uno de los policías que se sentó en el estrado fue el teniente José Bonilla Ruiz, de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Bonilla Ruiz relató que el FBI concluyó que el celular de Keishla estaba cerca de el de Verdejo, lo que los llevó a verificar las cámaras del puente Teodoro Moscoso. En los vídeos, pudieron ubicar el vehículo Dodge Durango -propiedad del expúgil- detenido en el puente.

Una guagua como la descrita por el teniente se observa en un video de Telenoticias de ese 1 de mayo de 2021.

Luego, el agente recibió nuevamente información del FBI, esta vez, indicando que la joven había sido lanzada en el lugar, por lo que se movilizó a la escena. Buzos de la Policía encontraron el cadáver de la víctima, la cual estaba estaba amarrada con alambre y tenía un bloque en la cintura.

En la escena también hallaron dos casquillos de bala mohosos que no formaron parte de la investigación, ya que no habían sido disparados recientemente.

El teniente contó que mientras trabajan la escena, uno de sus compañeros había escuchado en radio que el acusado estaba transitando por el puente. Al voltearse, vio en ese preciso momento a Verdejo en la parte posterior de una Honda Pilot.

DÍA 3: REVELADORA LLAMADA

El jueves, la fiscalía federal reveló la grabación de una llamada entre Verdejo y el cuñado de Keishla Rodríguez, Junior Zavala, en la que el exboxeador admitió haber manejado por el puente Teodoro Moscoso.

"¿Por qué tu guagua aparece en tos' lao's cab#$@?", le cuestionó Zavala, a lo que el expúgil le contestó: "Yo pasé por el Teodoro ahí normal". Más detalles aquí.

La grabación fue presentada luego del testimonio de Bereliz Rodríguez Ortiz, hermana de Keishla, quien describió la relación de ambos como una abierta y tóxica.

También se sentaron en el estrado Keyla Ortiz, madre de Keishla; David Alexander Ruiz, quien grababa los entrenamientos de Verdejo, y una tecnóloga médica que tenía acceso a los récords médicos de la joven.

Entre los testigos presentados por la fiscalía estuvo la hermana de Keishla Rodríguez, quien dijo que la víctima era víctima de faltas de respeto del exboxeador.

DÍA 2: TESTIFICA MADRE DE KEISHLA

El panel de 12 miembros del jurado en el juicio contra Verdejo fue escogido esa mañana. Los seleccionados fueron nueve hombres y tres mujeres. Mientras, como alternos se escogieron a otros cuatro hombres y dos féminas.

El juez federal, Pedro Delgado, procedió a tomar el juramento y posteriormente los excusó de la sala. En la tarde, se presentaron los argumentos iniciales.

Posteriormente, la madre de Keishla se sentó en el estrado y comenzó describiendo a su hija como una niña de buen corazón.

"Amable, buena hija, hermana y siempre queriendo ayudar a quien necesitara su ayuda. Amante de los animales. La mejor hija que un padre pudiera tener”, dijo sobre Keishla.

Luego, identificó al acusado en sala, como Félix Verdejo y comenzó a contar cómo su hija le informó que estaba embarazada mediante una llamada.

Una vez la joven fue reportada como desaparecida, la testigo habría llamado a Verdejo.

"¿Dónde está mi hija?", le cuestionó, y él con voz nerviosa dijo: "yo no sé, yo no sé."

"Me estás mintiendo. Ella me dijo a mi que tú ibas a ir a donde ella", le habría dicho Ortiz a Verdejo.

Lo identificó en sala como el asesino de su hija.

DÍA 1: SELECCIÓN DEL JURADO

El proceso judicial comenzó con la selección del jurado, el cual tuvo que ser puesto en pausa ya que el juez federal preguntó a los preseleccionados si alguno había estado en contacto con información o noticias del caso.

Prácticamente todos levantaron la mano, lo que provocó que fueran entrevistados individualmente al día siguiente.

Los posibles miembros del jurado fueron entrevistados uno a uno luego que indicaran que habían estado en contacto con noticias del caso.

Aquí la cronología del caso.

Contra Verdejo, la fiscalía federal cuenta con evidencia como mensajes de texto, registros de AutoExpreso, grabaciones de iCloud, récord de transacciones financieras, además de vídeos de cámaras de seguridad del puente Teodoro Moscoso, calle la Kennedy, calle Pradera, El Auténtico Isla Verde, Condominio Laguna Gardens y de una intersección en Carolina.

El expúgil enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte, robo vehicular con resultado de muerte y asesinato intencional de un bebé por nacer. También enfrenta cargos por poseer un arma de fuego durante y en relación a un crimen violento.

Según una declaración jurada del agente especial que investigó el caso, un testigo indicó que Verdejo habría golpeado a la víctima y le habría inyectado drogas que compró en el residencial Luis Llorens Torres. Todo, con ayuda de Luis Antonio Cádiz Martínez. Posteriormente, habrían lanzado el cuerpo del puente Teodoro Moscoso, tras dispararle.

Cádiz Martínez se declaró culpable en noviembre de 2022 tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal.

Fiscalía federal somete evidencia contra el exboxeador acusado por el asesinato de Keishla Rodríguez.

Los hechos comenzaron en abril del 2021.