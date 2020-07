No caigas: tarjetas que te darían un pase para no usar cubrebocas son falsas

El Departamento de Justicia advierte de la circulación de tarjetas falsas y otros documentos con el sello de la agencia gubernamental que darían a su portador la excepción de usar cubrebocas.

Los falsos volantes están circulando por la web y en redes sociales alegando que la persona con el pase no tiene que usar mascarillas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

"El Departamento no emitió [las publicaciones] y no los respalda de ninguna manera. El público no debe confiar en la información contenida", indican en un comunicado.

El Departamento de Justicia enfatiza que la ADA no proporciona una exención general a las personas con discapacidad para que cumplan con los requisitos de seguridad necesarios.

La estafa circula mientras muchos estados o entidades locales han ordenado el uso obligatorio de los tapabocas en lugar públicos como una medida para contener la propagación del coronavirus.

El hombre que reaccionó agresivamente cuando le pidieron que usara tapabocas fue despedido de su trabajo, según reportes.