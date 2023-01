¿Qué es la variante “Kraken”? Lo que se sabe sobre la nueva variante COVID hasta ahora

Es posible que haya oído hablar de una variante llamada “Kraken” que circula en este momento, pero ¿qué es exactamente y por qué se llama así?

El apodo se refiere a la variante XBB.1.5, que se ha convertido rápidamente en la cepa dominante de COVID en los Estados Unidos.

Pero, ¿por qué la variante “Kraken”?

El Dr. Ryan Gregory, profesor de biología en la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, dijo que el apodo simplemente “tenía la intención de ayudar a las personas a realizar un seguimiento de quién es quién en la sopa de variantes en constante crecimiento”.

En un tuit a principios de esta semana, Gregory enfatizó que el apodo era “informal”. A las variantes anteriores también se les han dado apodos como las variantes de “pesadilla” o “scrabble”.

Independientemente del nombre que haya visto, la variante COVID ahora dominante ha estado en los titulares por una variedad de razones en el nuevo año.

Aquí hay un vistazo a lo que sabemos hasta ahora y lo que dicen los expertos:

¿Qué es la variante XBB.1.5?

La variante XBB.1.5, es una variante “recombinante” altamente contagiosa que se generó a partir de dos variantes BA.2 diferentes. Está relacionado con la variante XBB, que anteriormente estuvo detrás de un aumento de COVID en Singapur.

“Es básicamente una combinación de dos de los subtipos anteriores, dos variantes”, dijo el martes la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady.

¿Qué tiene de diferente la XBB.1.5?

La variante ha ascendido rápidamente al dominio, ya que los expertos dicen que es más contagiosa que muchos de sus predecesores.

“Pasó del 4% de las secuencias al 40% en solo unas pocas semanas”, tuiteó el Dr. Ashish Jhazar, el zar del COVID de la Casa Blanca. “Es un aumento impresionante”, agregó.

Jha dijo que es probable que la variante sea más inmune a la evasión, incluso “más que otras variantes de ómicron”.

Arwady también dijo que la variante es “claramente más infecciosa” que otras variantes, “lo que significa que se está propagando más fácil” y “superando a las otras variantes”.

Andrew Pekosz, virólogo de la Universidad Johns Hopkins, le indicó a CNBC que XBB.1.5 tiene una mutación adicional que hace que se una mejor a las células.

“El virus necesita unirse fuertemente a las células para ser más eficiente al ingresar y eso podría ayudar al virus a ser un poco más eficiente para infectar a las personas”, dijo Pekosz.

Jha se hizo eco de ese hallazgo y dijo que la variante “se une más estrechamente al receptor ACE humano”, lo que puede afectar la contagiosidad.

¿Dónde están los casos más altos de XBB.1.5 en este momento?

En los últimos dos meses, los números de seguimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mostraron que la variante XBB.1.5 ha subido y ahora representa más del 40% de los casos en los Estados Unidos. Sin embargo, en el Medio Oeste, los números son mucho más bajos, con XBB.1.5 representa solo el 6% de los casos.

Actualmente, la nueva variante está aumentando en gran medida en el noreste, donde representa más del 75% de los casos.

¿Acaso XBB.1.5 está enfermando más a las personas?

El rápido aumento en el dominio ha llevado a algunos expertos a cuestionar si la variante generará o no preocupaciones adicionales en las semanas posteriores a las reuniones navideñas, ya que las hospitalizaciones por COVID ya están aumentando en los Estados Unidos.

Si bien no está claro dónde se originó exactamente la variante, Arwady dijo que hasta ahora no ha mostrado signos de provocar infecciones más graves.

“Están viendo un aumento en las hospitalizaciones de personas mayores en el noreste, pero eso parece estar basado al menos en lo que saben, estoy leyendo y escuchando a la gente, parece estar basado tanto en el hecho de que estamos viendo un aumento en general... y con ese aumento, parece que estamos viendo que más personas mayores se infectan y si no están al día, especialmente con sus vacunas, es algo más probable ser hospitalizada”, explicó durante un Facebook Live el martes. “Pero no, no he visto nada que sugiera que esta nueva subvariante está claramente enfermando a la gente. Creo que aprenderemos más a medida que la sigamos”.

Las hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando en los Estados Unidos, incluso cuando las hospitalizaciones por el virus respiratorio sincitial y la gripe continúan disminuyendo.

Una preocupación es que las cepas recientes de COVID han dejado ineficaces algunas opciones de tratamiento.

“A medida que este virus continúa mutando, lo que hemos visto es que todos los llamados anticuerpos monoclonales, nuestros anticuerpos monoclonales clínicos están inactivos contra estas subvariantes más recientes”, sostuvo Arwady. “Y los anticuerpos monoclonales son estas infusiones intravenosas que las personas con inmunodepresión muy grave a menudo toman a las personas que tienen un trasplante de órganos, por ejemplo, y la vacuna no funciona muy bien porque todo su sistema inmunitario ha sido reprimido y aunque toman la vacuna, es seguro, no generan suficiente respuesta inmunológica, por lo que históricamente hemos usado lo que se llama un anticuerpo monoclonal, que ayuda a brindarles protección pasiva, pero el problema es que a medida que estas nuevas subvariantes han ido más allá y más allá del original... el virus ha descubierto cómo mutar a su alrededor. Así que hemos perdido la mayor parte de ese tratamiento con anticuerpos monoclonales”.

Arwady anotó que, si bien existen preocupaciones importantes en torno a la nueva cepa, sigue siendo una subvariante ómicron, que ofrece menos riesgo que si la variante perteneciera a una familia completamente diferente.

“Está en esa categoría de variante de interés. Lo etiquetamos, lo monitoreamos, le damos esa sopa de letras del alfabeto para poder seguirle la pista, pero la gran preocupación es si vemos que surge algo y se convierte en una nueva variante de preocupación, lo que significa que obtiene una nueva letra en el alfabeto griego”, comentó Arwady. “No hemos tenido uno de esos en un año. Espero que nunca más tengamos uno”.

¿Funcionan las vacunas de refuerzo para la variante XBB.1.5?

Los expertos han dicho que el refuerzo bivalente de COVID parece ofrecer cierta protección contra las cepas más nuevas, particularmente contra enfermedades graves, en gran parte porque permanecen en la familia ómicron.

“Parece que la vacuna, el refuerzo bivalente brinda protección continua contra la hospitalización con estas variantes”, dijo Pekosz a CNBC. “Realmente enfatiza la necesidad de obtener un refuerzo particularmente en las poblaciones vulnerables para brindar protección continua contra enfermedades graves con estas nuevas variantes”.

Pero Jha anotó que para aquellos que tuvieron infecciones antes de julio o que no recibieron una vacuna de refuerzo de COVID bivalente, la protección es mucho menor.

“En este momento, para las personas sin una infección muy reciente o una vacuna bivalente, es probable que tengan muy poca protección contra la infección”, tuiteó.

¿Cuáles son los síntomas asociados con la variante?

Arwady dijo que los síntomas de COVID no han cambiado con la nueva variante, aunque señaló que los síntomas similares a los de la gripe son menos comunes, particularmente en aquellos que están vacunados y reforzados.

“COVID se muestra de manera muy parecida a como ya lo ha hecho. Creo que, en todo caso, estamos viendo que es un poco menos probable que tenga los síntomas más graves”, dijo Arwady. “Definitivamente, las personas aún tienen síntomas graves, especialmente si no están al día con sus vacunas. Pero ahora vemos más a menudo a personas, especialmente si están completamente al día, tal vez sea la segunda vez que contraen COVID, sea lo que sea, estamos viendo que más personas en realidad solo tienen síntomas similares a los del resfriado, es menos probable que tengan esos síntomas similares a los de la gripe, que realmente se sientan muy enfermos, fiebre alta”.

¿Habrá otro aumento asociado con la nueva variante?

La respuesta aquí no está clara.

Los expertos dicen que están monitoreando a medida que la variante aumenta rápidamente en número.

“Si tendremos una ola XBB.1.5 (y si es así, qué tan grande) dependerá de muchos factores, incluida la inmunidad de la población, las acciones de las personas, etc.”, dijo Jha.

Arwady dijo que Chicago estaba monitoreando de cerca lo que sucede en el noreste, que previamente ha visto aumentos repentinos antes que el medio oeste. Agregó que las hospitalizaciones no han aumentado a los niveles vistos anteriormente en la pandemia.

“¿Me preocupa XBB.1.5? Sí”, dijo Jha. “¿Me preocupa que esto represente un gran revés? No”.