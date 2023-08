¿Qué tan malo es el alcohol? Esto es lo que dicen los expertos

Aunque es sabido que beber demasiado es perjudicial para la salud, a veces los estudios no se ponen de acuerdo sobre dónde está la línea divisoria entre el consumo de alcohol permisible y el de riesgo, y si beber una pequeña cantidad puede tener algún beneficio para la salud.

Sólo en los últimos meses, dos grandes estudios han complicado aún más el panorama: Un análisis de marzo concluyó que los bebedores moderados no tienen un riesgo de muerte menor que los no bebedores de por vida, mientras que un estudio de junio descubrió que los beneficios para la salud del corazón asociados al consumo moderado de alcohol podrían estar relacionados con la forma en que puede reducir la actividad del estrés en el cerebro.

Mientras tanto, un estudio publicado el mes pasado mostraba que las muertes relacionadas con el consumo excesivo de alcohol están aumentando en Estados Unidos, especialmente entre las mujeres.

¿Hasta qué punto es perjudicial una copa de vino semanal o incluso nocturna? NBC News habló con ocho nutricionistas y médicos sobre los riesgos y los supuestos beneficios del alcohol. En general, coincidieron en que lo más saludable es abstenerse, pero que, para la mayoría de la gente, un consumo moderado de alcohol no conlleva riesgos significativos.

La idea de que beber puede mejorar de algún modo la salud es errónea.

"No existe un nivel seguro absoluto de consumo de alcohol", afirmó Tim Stockwell, ex director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Consumo de Sustancias. "Solemos subestimar los riesgos del alcohol porque estamos muy familiarizados con él".

QUÉ PENSAR DE LOS ESTUDIOS QUE SUGIEREN QUE BEBER ES BENEFICIOSO PARA LA SALUD

Quizá el mito más común sobre los beneficios del alcohol sea la idea de que un vaso ocasional de vino tinto mejora la salud del corazón.

En las últimas décadas, varios estudios han encontrado una relación entre el consumo moderado de alcohol y la reducción del riesgo de cardiopatías. Sin embargo, los expertos afirman que estas investigaciones no tienen necesariamente en cuenta la posibilidad de que un consumo ligero de alcohol pueda asociarse a otros factores de un estilo de vida saludable, como mantenerse activo y seguir una dieta equilibrada, o que los participantes que no beben puedan haber experimentado los efectos negativos del alcohol sobre la salud antes de decidir mantenerse sobrios.

El Dr. Krishna Aragam, cardiólogo e investigador del Hospital General de Massachusetts y del Instituto Broad de Harvard y el MIT, señaló que algunas investigaciones anteriores han descubierto que los bebedores ligeros o moderados pueden tener más probabilidades de tener un índice de masa corporal más bajo, comer más verduras y realizar más actividad física que las personas que no beben en absoluto.

"Existe la teoría general de que quizá las personas que son capaces de imponer la moderación en la cantidad de alcohol que consumen también son más capaces de imponer la moderación en otros aspectos de su vida", afirma Aragam.

Aragam fue coautor de un estudio de 2022 que también constató una tendencia de hábitos de vida saludables entre los bebedores ligeros a moderados, pero concluyó no obstante que cualquier nivel de consumo de alcohol aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular. El riesgo aumentaba exponencialmente con el consumo excesivo de alcohol, definido como más de ocho copas a la semana.

En cuanto al mito del vino tinto, el Dr. Zhaoping Li, jefe de división de nutrición clínica de UCLA Health, señaló que el antioxidante que se cree que beneficia al corazón también se encuentra en la piel de la uva tinta.

"Nunca recomendaría a nadie que bebiera vino, aunque no le gustara, porque tendría menos probabilidades de sufrir un infarto", dijo Li.

¿CUÁNTO ALCOHOL NO ES SALUDABLE?

Los riesgos para la salud a largo plazo del consumo de alcohol incluyen enfermedades hepáticas y cardiacas, un sistema inmunitario debilitado y varios tipos de cáncer. Los estudios también han demostrado que beber grandes cantidades de alcohol de una sentada o incluso una sola copa al día puede elevar la tensión arterial.

Las directrices dietéticas de EEUU definen un consumo de alcohol moderado y de bajo riesgo para la salud como una bebida o menos al día para las mujeres y dos o menos para los hombres. (Eso no se aplica, sin embargo, a las personas embarazadas, con problemas médicos que puedan empeorar con la bebida o que tomen medicamentos que interactúen con el alcohol). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también ofrecen una herramienta de cribado para ayudar a las personas a evaluar su nivel de consumo de alcohol en función de factores de salud individuales.

Pero las directrices revisadas de Canadá sobre el alcohol, publicadas en enero, aconsejan beber mucho menos: Dos copas a la semana es un nivel moderado y de bajo riesgo.

Li afirma que, por lo general, recomienda no beber más de dos o tres veces por semana.

"Digamos que voy a beber alcohol, sé que va a venir con calorías y energía", dijo Li. "Así que para la cena, voy a beber el vino, voy a tener verduras y pescado, pero no voy a tener pan y otras cosas que vienen con la energía".

¿CUÁNDO HAY QUE DEJAR DE BEBER?

Se calcula que más de 140,000 personas mueren anualmente por causas relacionadas con el alcohol, según el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo. Las muertes relacionadas con el alcohol han aumentado a escala nacional en los últimos años: En EEUU se produjo un aumento del 25% de las muertes durante el primer año de la pandemia, una tendencia que afectó especialmente a los adultos de mediana edad.

Katherine Keyes, catedrática de epidemiología de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, afirma que sus investigaciones han demostrado que los adolescentes beben menos que hace unas décadas, mientras que los índices de consumo de alcohol han aumentado entre los adultos jóvenes y de mediana edad.

Para las personas que beben varias veces a la semana y no tienen dependencia del alcohol, incluso una ligera reducción de la ingesta puede tener importantes beneficios para la salud, añadió Keyes.

"No se trata de decir: 'Vale, crees que bebes demasiado, ahora no puedes beber nada'; ese consejo sanitario echa para atrás a mucha gente", dijo Keyes. "Pensar en la bebida como un continuo, no como algo binario, es un enfoque que creemos que será realmente útil para mejorar la salud de la población".

Emma Laing, directora de dietética en la Facultad de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Universidad de Georgia, dijo que decidió estar sobria en 2020, después de considerar las consecuencias del alcohol para la salud y un historial de cáncer de mama en su familia.

Para las personas que tratan de reducir el consumo de alcohol, Laing dijo que recomienda equilibrar el alcohol con bebidas sin alcohol, beber lentamente y consumir una comida antes de beber. A menudo lleva su propia cerveza sin alcohol o vino a las reuniones sociales, dijo Laing, y la mayoría de los camareros están encantados de hacer un cóctel.

"A veces, lo más difícil de llevar una vida sobria o de tomarse un descanso del alcohol es la presión de los que te rodean, incluso de los desconocidos, que se preguntan por qué te abstienes de beber", explica Laing. "He descubierto que tener una alternativa sin alcohol en la mano reduce este tipo de presión social.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Maia Pandey para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.