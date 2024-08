Un nuevo estudio está generando preocupación sobre el eritritol, un edulcorante ampliamente utilizado como sustituto del azúcar bajo en calorías, que se encuentra en alimentos "aptos para cetogénicos", productos horneados y dulces. Los investigadores de la Clínica Cleveland compararon el eritritol con el azúcar común y descubrieron que solo el eritritol causaba efectos cardiovasculares preocupantes.

Aunque el estudio fue pequeño, es el primer análisis comparativo de los niveles sanguíneos de las personas después de consumir productos con eritritol o azúcar (glucosa).

"Comparamos los resultados y la glucosa no causó ninguno de los problemas", dijo el Dr. Stanley Hazen, cardiólogo de la Clínica Cleveland y autor principal del estudio, publicado el jueves por la mañana en la revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

El eritritol es uno de los ingredientes de una lista cada vez más amplia de edulcorantes sin azúcar, que se encuentran en los alimentos bajos en calorías y sin azúcar. El eritritol y el xilitol son alcoholes de azúcar que son dulces como el azúcar, pero con muchas menos calorías. El eritritol se suele mezclar con otro edulcorante, la stevia, y el xilitol se encuentra a menudo en chicles, enjuagues bucales y pasta de dientes.

Estudios anteriores del laboratorio de Hazen (uno publicado el año pasado y el otro en junio), encontraron posibles vínculos entre los alcoholes de azúcar y un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La investigación sugirió que ambos alcoholes de azúcar podrían hacer que las plaquetas sanguíneas sean más pegajosas y, por lo tanto, más susceptibles a la coagulación y al bloqueo de venas o arterias, lo que a su vez contribuye a los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Para la nueva investigación, el equipo de Hazen analizó los efectos cardíacos del eritritol y el azúcar común (en este caso, glucosa) inscribiendo a dos grupos de voluntarios sanos de mediana edad, hombres y mujeres: 10 que consumieron eritritol y 10 que consumieron azúcar.

Ambos grupos ayunaron durante la noche. Por la mañana, se les extrajo sangre para medir la actividad plaquetaria. Luego, la mitad de los voluntarios bebió vasos de agua con 30 gramos de glucosa mezclada y la otra mitad bebió vasos de agua con 30 gramos de eritritol. Hazen dijo que 30 gramos de eritritol es una cantidad típica de alimentos endulzados con eritritol.

Unos 30 minutos después de que cada grupo consumiera las bebidas azucaradas, se les extrajo sangre y se volvió a analizar. Los investigadores descubrieron que las personas que consumieron eritritol tenían una mayor agregación plaquetaria, lo que significa que la sangre tenía más probabilidades de coagularse. Los adultos que bebieron la bebida azucarada normal no tuvieron cambios en la agregación plaquetaria.

Los investigadores midieron un aumento de 1000 veces en los niveles de eritritol en sangre en el grupo que recibió la bebida con eritritol. Aquellos que bebieron agua con glucosa no tuvieron ningún cambio en los niveles de eritritol en sangre, y sus niveles de glucosa en sangre solo aumentaron ligeramente. El hallazgo le llamó la atención a Hazen, porque excedía con creces los niveles de trazas de eritritol que se producen naturalmente en la sangre.

"La cantidad en los sustitutos del azúcar es miles de veces mayor que la que se produce en nuestros cuerpos, por lo que llamarlo 'natural' no lo es", dijo. “La mejor recomendación es evitar los sustitutos del azúcar, y en particular los alcoholes de azúcar, porque hay un aumento agudo en la probabilidad de eventos de coagulación una vez que se ingieren”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos considera que los edulcorantes artificiales, incluidos el eritritol y el xilitol, son GRAS, o generalmente reconocidos como seguros. Hazen espera que la creciente evidencia sobre los alcoholes de azúcar pueda impulsar a la FDA a examinar más de cerca los datos.

Fuera de los EEUU, las preocupaciones han despertado el interés de los reguladores alimentarios. El año pasado, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó que la Comisión Europea solicitara datos sobre la cantidad de eritritol presente en los alimentos, lo que podría ayudar a aclarar los riesgos.

¿Indican los hallazgos que el eritritol es peor en general que el azúcar con alto contenido calórico? Valisa Hedrick, dietista registrada en Virginia Tech, dijo que una dieta alta en alimentos azucarados puede conducir a niveles elevados de glucosa en sangre que también están relacionados con los riesgos de accidente cerebrovascular y coagulación. Hedrick no participó en el estudio de la Clínica Cleveland.

El estudio tiene varias limitaciones importantes. Más allá del pequeño número de participantes, midió los efectos del eritritol y la glucosa en un solo momento, en lugar de a lo largo de meses o años de consumo constante, señaló Hedrick.

Y la cantidad de glucosa en el agua azucarada (unos 30 gramos) equivale a unas 120 calorías de azúcar. Las bebidas azucaradas, especialmente los jugos y los refrescos, suelen contener más azúcar.

Por ejemplo, una lata de 12 onzas de Coca-Cola contiene 39 gramos de azúcar, y 12 onzas de Mountain Dew contienen 46 gramos.

Michael Goran, profesor de pediatría de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, dijo que vale la pena comparar el eritritol con la fructosa y la glucosa. La combinación de fructosa y glucosa es más típica de los jugos y refrescos azucarados que la glucosa sola, dijo. Goran no participó en el nuevo estudio.

El estudio de Hazen analizó la glucosa sola.

Aunque el estudio de la Clínica Cleveland no encontró efectos negativos por el consumo de azúcar, los investigadores coincidieron en que los datos no significan que el azúcar esté libre de efectos nocivos. Una mayor cantidad de azúcar puede causar efectos similares en las plaquetas, especialmente en personas con diabetes, que no pueden regular eficazmente la glucemia alta.

El estudio de Hazen se centró específicamente en personas sanas, no en personas con diabetes.

También podría ser importante analizar si los efectos cardíacos difieren cuando las personas consumen alimentos con eritritol en comparación con agua con eritritol, dijo la Dra. Michelle Pearlman, gastroenteróloga, directora ejecutiva y cofundadora del Prime Institute en Miami.

"Factores como las proteínas, las grasas, la fibra y otros nutrientes podrían influir en esta respuesta", dijo.

En última instancia, dijo Hedrick de Virginia Tech, el nuevo estudio subraya la necesidad de más investigaciones que comparen los efectos de los edulcorantes en la salud frente al azúcar.

Hazen y sus colegas concluyeron la investigación instando a que se realicen más estudios centrados en los riesgos cardíacos del eritritol, en particular en personas que ya tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y coágulos.