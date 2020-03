Ted Cruz confirma que tuvo contacto con una persona que dio positivo al coronavirus

El senador republicano Ted Cruz permanecerá aislado en su casa en Texas durante 14 días como medida de prevención después de enterarse que tuvo contacto directo con una persona que dio positivo al coronavirus durante una conferencia política en Maryland.

El congresista de Texas dijo en un comunicado que no presenta ningún síntoma del COVID-19 y que las autoridades de salud le han informado que las probabilidades de contagiarse son mínimas.

Cruz informó que le dio la mano al hombre durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó a finales de febrero en Oxon Hill, Maryland. Luego se supo que esta persona dio positivo al coronavirus.

"No estoy experimentando ningún síntoma y me siento bien y saludable (...) Por precaución, y debido a la frecuencia con la que interactúo con mis electores y para darles tranquilidad a todos, he decidido permanecer en mi casa en Texas durante 14 días completos desde mi asistencia en la CPAC", dijo Cruz en el comunicado.

Today I released the following statement: pic.twitter.com/XGXEa4ozcg — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 8, 2020

