Cómo lograr un plan de pago con el IRS

Con la llegada de la temporada de impuestos, muchos contribuyentes sienten el temor de no poder pagar, sin embargo, existen opciones para que no se le acumule la deuda.

“Si tienen temor a presentar, no tuvo trabajo, no pagó, dinero sobre el ‘unemployment’, no puedo pagar, recuerde que el IRS siempre trabaja con los contribuyentes”, dijo Alejandra Castro, portavoz del IRS, a Telemundo 62.



El IRS tiene planes de pago para ayudar a los contribuyentes en este tipo de situación. La herramienta la puede encontrar en la página www.irs.gov, y en la casilla de búsqueda, debe escribir “plan de pago a plazo”.

“La penalidad por no presentar es mucho más grande que la de no pagar”, destacó Castro. “Si no presentas y no pagas, vas a pagar mucho más en impuestos. Si no tienes como pagar, trata de pagar lo mas que puedas”.



La fecha límite para declarar sus impuestos este año es el 15 de abril.