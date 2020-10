Participa en la encuesta de Telemundo y NBC sobre el servicio al cliente durante la pandemia

Los equipos de Telemundo Responde y NBC Responds alientan a nuestros televidentes y usuarios de todas nuestras plataformas digitales a participar en una encuesta nacional sobre el servicio al cliente durante la pandemia de coronavirus.

ES FÁCIL DE RESPONDER

Es muy fácil participar en la encuesta de Telemundo Responde y NBC Responds. Solo haz clic en los siguientes enlaces y elige si deseas responder en inglés o español.

INGLÉS: https://www.surveymonkey.com/r/FSLF7Z5

ESPAÑOL: https://www.surveymonkey.com/r/FWF97RF

Escanea con tu teléfono nuestro código QR para responder la encuesta de Telemundo Responde y NBC Responds.

CÓDIGO QR

TELEMUNDO RESPONDE

Tambié puedes usar el código de NBC RESPONDS debajo si prefieres las preguntas en inglés (Scan the code below for the Customer Service Survey in English):

Una vez que se despliegue la encuesta, por favor responda a todas las preguntas seleccionando la opción que describe mejor su experiencia.

En total son 18 preguntas más una opción donde puedes hacer comentarios para compartir en todas nuestras plataformas de NBC y Telemundo.

Por favor deja tu nombre y número de teléfono si deseas ser entrevistado sobre tu experiencia.

FECHAS IMPORTANTES

Puedes responder la encuesta desde el VIERNES 23 DE OCTUBRE hasta el LUNES 9 DE NOVIEMBRE. Los resultados y los hallazgos se divulgarán mediante un reportaje especial el LUNES 16 DE NOVIEMBRE.

EL GRAN OBJETIVO

La encuesta analizará la información de los consumidores sobre su experiencia con las distintas industrias para resolver problemas sobre servicios y productos durante la crisis de salud y los factores que fueron determinantes en la resolución o no de los reclamos.

Los consumidores responderán a interrogantes como el tiempo que demoró la resolución de un reclamo, su nivel de satisfacción respecto al conocimiento del personal sobre los procedimientos para guiar al cliente durante el proceso y la facilidad de comunicación con la empresa, ya sea por correo electrónico o teléfono.

La respuesta de los consumidores ayudará a los equipos de Telemundo Responde y NBC Responds a estudiar los factores que han influido en los procedimientos de las empresas para ayudar y guiar al cliente durante una de las crisis de salud más devastadoras en la historia del país.

Esa información también ofrecerá a los periodistas de Telemundo Responde y NBC Responds un panorama más amplio de la situación actual, lo que les permitirá trazar estrategias más eficaces para ayudar a los televidentes.

RECUERDA. Tu información es confidencial y no se compartirá con ninguna agencia gubernamental. Las respuestas solo se evaluarán para fines de estudio.

¡Muchas gracias por participar!