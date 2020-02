Puertorriqueños víctima de estafa en Facebook Marketplace

Lo que debes saber Revisa el valor del vehículo en sitos como Kelly Blue book

No pages con tarjetas prepagadas

Contacta a eBay directamente para asegurarte de que es una transación legítima.

Martín Vargas y su esposa se mudaron a Pensilvania tras la devastación del huracán María en Puerto Rico.

La pareja estaba buscando un auto y decidieron explorar las ofertas en Facebook Marketplace. "Entramos a marketplace y empezamos a ver los carros", destacó Vargas a TELEMUNDO 62 RESPONDE.

Le llamó la atención una camioneta Tacoma del 2002, blanca por $1400, con 18 años de uso. Acto seguido creyó que el precio era correcto. "Cuando llamé allá me dijeron que sí, que la tenían todavía que eso era de una señora que el marido había muerto".

Relató que le hicieron llegar un correo electrónico indicándole que la transacción sería a traves de eBay. "Cuando me dijeron eBay pues yo dije contra pues la cosa es más seria porque yo conozco eBay", agregó el afectado.

Tanto le llamó la atención el arreglo que llamó a su hijo para explicarle sobre la compra que estaba haciendo. "Él me dijo, contra papi, eso está bueno bueno, ese precio está fantástico".

Entusiasmado decidió adquirir un segundo vehículo, una camioneta del 2001 que tambien costaba $1400. "Yo quería comprar la guagua para darle la sorpresa a mis hijos de que había comprado una guagua así de bonita", explicó.

Yaima Crespo

Y para completar la transacción le indicaron que debía adquirir tarjetas prepagadas de eBay y proveerles la información de cada una de ellas. Fueron en total 14 tarjetas prepagadas de $200 cada una para alcanzar un total de $2,800.

No les bastó y le requirieron $800 adicionales para asegurar ambos vehículos de camino a su destino. Pero cuando fue a la tienda, una empleada le alertó que podría ser víctima de estafa. "Eso me subió la presión, me puse nervioso, no podía", recordó.

Acto seguido reportó lo ocurrido a la Policía. "Para nosotros, teníamos un dinero ahí, que habíamos ahorrado bien, bien, con mucha fuerza, con mucho problema y sacar ese dinero para votarlo así", agregó decepcionado.

Fecebook le dijo a TELEMUNDO 62 RESPONDE que están investigando el caso. También recomendó lo siguiente:

Revise el perfil público del vendedor

Si está comprando un artículo, revise el artículo y asegúrese de que sea lo que desea antes de pagar.

Considere reunirse en un lugar público como una cafetería o estación de policía.

Proteja su privacidad: no comparta información financiera personal.

Si ve algo sospechoso reporterlo a Facebook.

Por su parte, eBay explicó que los estafadores usan su marca para crear confiianza en la transacción, por lo que deben saber el valor aproximado del vehículo con antelación y si la oferta es demasiado buena para ser verdad muy problemente lo es.

Revisamos el costo de los vehículos que aspiraba a tener Martín y estaban muy por debajo del valor real.

eBay agregó que la unica forma de comprar un vehículo en su plataforma es iniciando una sesión en su cuenta con una identificación de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña.