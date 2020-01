Lista de agencias y organizaciones de ayuda al consumidor

Delaware Public Service Commission

Comisión de Servicios Públicos de Delaware

861 Silver Lake Boulevard Cannon Building Suite 100 Dover, DE 19904 (302) 736-7500

Formulario electrónico: http://depsc.delaware.gov/consumer.shtml



New Jersey Board of Public Utilities

Utilidades Públicas de Nueva Jersey

División de Asistencia al Consumidor

44 South Clinton Ave, 9th Floor PO Box 350 Trenton, NJ 08625-0350

Formulario electrónico: http://www.bpu.state.nj.us/bpu/assistance/complaints/inquiry.html





Consumer Financial Protection Bureau

Departamento de Protección Financiera al Consumidor

Somete quejas referentes a préstamos y otros servicios/productos financieros: http://www.consumerfinance.gov/complaint/



Federal Trade Commission

Comisión de Comercio Federal

Somete quejas referentes a estafas, robo de identidad, compañías de internet, crédito y deudas.

Formulario electrónico: www.ftccomplaintassistant.gov



Do Not Call List

Registro de números telefónicos para evitar llamadas no deseadas de ciertos vendedores

Formulario electrónico: http://www.donotcall.gov



Consumer Product Safety Commission

Comisión de Seguridad de Productos

Reporte cuestiones de seguridad con productos

https://www.saferproducts.gov/Default.aspx



Legal Services of New Jersey

Servicios Legales de Nueva Jersey

1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)

Formulario electrónico: https://www.lsnj.org/



Delaware Community Legal Aid Society

Sociedad de Asistencia Legal Comunitaria de Delaware

302-478-8850

Formulario electrónico: http://www.declasi.org/



Better Business Bureau

Presente su queja contra negocios locales:

https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started