Construcción del estadio de los Sixers amenaza al Barrio Chino

Wei Chen quiere que las personas que visiten el barrio chino de Filadelfia miren a través del arco de entrada de la comunidad y vean a los residentes charlando en mandarín en los escalones de los apartamentos de arriba o a los vendedores de comida china tradicional, a las familias que pasan, no un estadio gigante de los 76ers de Filadelfia a una cuadra de distancia.

“Estos apartamentos están llenos de personas de bajos ingresos, personas mayores y personas que son nuevos inmigrantes”, dijo Chen, director de participación comunitaria de Asian Americans United. “Tienes que pensar en cómo se creó Chinatown. No éramos bienvenidos en otros barrios”.

Chen, junto con otros organizadores y miembros de Chinatown, dijeron que estaban sorprendidos por el anuncio de los 76ers de Filadelfia, sobre construir un estadio de 1,300 millones de dólares a solo una cuadra del arco de entrada de la comunidad. Dijeron que ni la organización ni el dueño de la propiedad solicitaron aportes de la comunidad antes del anuncio.

Un portavoz de 76 Devcorp, la compañía de desarrollo detrás de la arena, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que el proceso se encuentra en sus primeras etapas, a años de que "cambie algo", y que la compañía planeaba trabajar con la comunidad para ayudar a dar forma al proyecto y asegúrese de que esté "bien hecho".

“Somos muy sensibles a la preocupación de la comunidad de Chinatown a la luz de las propuestas anteriores de Center City y estamos comprometidos a escuchar y trabajar con la comunidad de una manera que nunca antes había sucedido”, se lee en el comunicado.

Esas son promesas que muchos en Chinatown han escuchado antes. Después de décadas de desarrollos, como el Centro de Convenciones de Pensilvania, que recibió casas de 200 familias; Interestatal 676, también conocida como Vine Street Expressway, que amenazó con aislar partes de la comunidad, y propuestas para una cárcel, un casino y otra instalación deportiva que fueron rechazadas por la comunidad, los residentes tienen un libro de jugadas para escoger.

En todo el país, hay menos de 50 barrios chinos, algunos más vibrantes y más grandes que otros. Muchos echaron raíces en áreas de ciudades que se consideraban barrios rojos. Y a medida que las ciudades crecieron y cambiaron alrededor de esas comunidades, muchos barrios chinos han estado bajo la amenaza de la gentrificación o el desarrollo.

Al igual que otros, la comunidad de Filadelfia se está recuperando después de perder negocios durante la pandemia, cuando los restaurantes de Chinatown cerraron. Gran parte de la población de la tercera edad no quería dejar el vecindario debido a que los crímenes de odio contra las personas de ascendencia asiática se cuadruplicaron desde 2019.

“Esta es una lucha continua para los barrios chinos y otras comunidades de color y de bajos ingresos del centro”, dijo el historiador John Kuo Wei Tchen, director del Instituto Clement Price sobre Etnicidad, Cultura y Experiencia Moderna de la Universidad de Rutgers. “En el caso de los barrios chinos que juegan papeles simbólicos importantes para los reclamos cosmopolitas de la ciudad, los intereses de las autoridades deportivas a menudo superan esos roles”.

El hogar actual de los 76ers está en el sur de Filadelfia, a pocas millas del centro, junto con la mayoría de los otros equipos deportivos profesionales de la ciudad.

Muchos residentes de Chinatown y dueños de negocios están preocupados de que si se construye una nueva arena, el estacionamiento asequible en la calle desaparecerá, el tráfico aumentará y la celebración de festivales tradicionales podría volverse más difícil. Pero también les preocupa que el valor de las propiedades, que ya está aumentando, pueda dispararse y obligar a muchos que dependen de la comunidad a irse.

Debbie Wei es miembro fundador de Asian Americans United, que comenzó en Filadelfia en la década de 1980 para unir a las personas de ascendencia asiática para construir la comunidad y luchar contra la opresión. También fue una de las organizadoras de las protestas contra un estadio de béisbol propuesto por los Phillies que los funcionarios de la ciudad querían colocar en la puerta de Chinatown en 2000.

“Si no es un estadio, es una carretera o un centro de convenciones. Seattle... Detroit... Chicago, Boston y luego Washington, D.C. Tengo amigos que crecieron en Chinatown en D.C. y acaba de ser diezmado", dijo Wei.

El hogar del equipo de hockey Washington Capitals y el equipo de baloncesto Wizards se mudó a la comunidad de Chinatown de D.C. en 1997. Los expertos en desarrollo económico dicen que el aumento del tráfico peatonal y las propiedades inmobiliarias más deseables trajeron revitalización, pero para la comunidad de Chinatown significó un aumento de las rentas y obligó a salir a la cadena de restaurantes.

Los números del censo muestran que en 1990, alrededor del 66% de las personas que vivían en el área de Chinatown de D.C. se identificaron como asiático-estadounidenses. Eso se redujo al 21% en 2010. Y a partir del censo de 2020, se había reducido a alrededor del 18% en las dos zonas que conforman partes de Chinatown.

Wei describió los letreros de cadenas como CVS y Starbucks que aparecen con traducciones al chino al lado, calificándolo de "ilusión cosmética". Chen teme que los cambios en el barrio chino de D.C. puedan ocurrir en Filadelfia.

“Si entras en un restaurante o en un negocio, los trabajadores ya no son asiáticos. El propietario no es asiático. Y muchos de los clientes no son asiáticos”, dijo. “Entonces, ¿dónde está el barrio chino? Ya no está”.

Pero en Filadelfia, los hogares de habla china han sido una de las poblaciones de más rápido crecimiento, según el censo. La comunidad superó recientemente el umbral del 5%, lo que significa que los idiomas chinos se convirtieron en idiomas oficiales de votación. Las comunidades de inmigrantes asiáticos y de otro tipo contribuyeron a que la ciudad revirtiera una tendencia de décadas de pérdida de población en censos recientes.

Helen Gym, la primera mujer asiático-estadounidense en servir en el Concejo Municipal de Filadelfia y miembro general, mostró dos camisetas de luchas anteriores contra desarrollos potencialmente perjudiciales que querían llegar a Chinatown. El primero dice: “No hay estadio en Chinatown”, y el segundo tachó la palabra estadio y la reemplazó con “casino”, para la propuesta de 2008 que esperaba poner un casino cerca de la propuesta actual para la arena.

Gym se unió previamente a la lucha contra el estadio y dijo que ahora, como miembro del consejo, es “extremadamente escéptica” de la propuesta de los 76ers.

“Para nosotros, esta es una de las partes, vecindarios y comunidades más vitales de la ciudad de Filadelfia”, dijo Gym. “Este lado ha sido una comunidad que ha seguido invirtiendo en sí misma, en su gente, en pequeños negocios. Y de hecho, este lado es el que ha hecho crecer la salud y el bienestar de la ciudad”.

Después de que el estadio fallara en 2000, dijo Gym, la comunidad desarrolló el espacio cercano al norte de la autopista para agregar una escuela pública chárter, un centro comunitario, extensiones de la Iglesia Cristiana China, el primer centro de artes de Camboya y otras organizaciones culturales.

Wei fue el primer director de esa escuela, la escuela charter Folk Arts Cultural Treasures. Ella dijo que el propietario del edificio rechazó ofertas de desarrolladores que querían construir condominios.

“Quedan muy pocas comunidades, comunidades reales, en Filadelfia. No son solo geográficos; se trata de relaciones y recuerdos. Son un núcleo basado en el lugar que ha sido destruido sistemáticamente no solo en Filadelfia y los Estados Unidos; pero en todo el mundo", dijo Wei. "Y una vez que Chinatown se ha ido, se ha ido. No se puede reconstruir".