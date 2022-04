Cuándo será y cómo ver la pelea entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol

MIAMI, Florida - Saúl Canelo ya tiene programada la que será su primera pelea de 2022. El boxeador mexicano regresará a la división de los semipesados para enfrentar el sábado 7 de mayo (durante el fin de semana del Cinco de Mayo) al campeón de la AMB, Dmitry Bivol, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

De vencer al ruso, el mexicano enfrentará a su archirrival Gennadiy Golovkin el 17 de septiembre. Álvarez viene de vencer a Caleb Plant con un fuera de combate técnico. Con esa victoria, se convirtió en el sexto boxeador en unificar todos los cinturones en una sola división, la de súper mediano.

Bivol está invicto en las 19 peleas en su carrera y tiene el título de peso semipesado de la AMB desde 2017, y ha defendido su título con éxito tres veces desde que se convirtió en súper campeón de la AMB en 2019.

CÓMO VER LA PELEA

Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol estará disponible en DAZN bajo la modalidad de PPV en Estados Unidos a un costo de $59.99 para los actuales suscriptores de la plataforma. Además de su tarifa de suscripción del mes, los suscriptores existentes pagarán un total de $79.98 por la pelea.

Mientras tanto, aquellos que no están suscritos actualmente pueden pagar $79.99, y esto les dará no solo la pelea de Canelo vs. Bivol, sino un mes completo de las ofertas de suscripción de DAZN.

No hay tarifas ocultas y los no suscriptores que compran un PPV de DAZN también pueden disfrutar de un mes completo del servicio de suscripción de DAZN. Además, podrá elegir exactamente cuánto tiempo desean permanecer suscriptores.

