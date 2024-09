Phillies ganan la División Este de la Liga Nacional del beisbol

La espera fue de 13 años, así que ¿qué son dos noches extra?

Después de quedarse cortos el sábado y el domingo en sus intentos de asegurar el puesto, los Phillies terminaron la carrera de la División Este de la Liga Nacional de una vez por todas el lunes en el Citizens Bank Park, venciendo a los Cubs 6-2 frente a una multitud jubilosa de 42,386 espectadores.

Aaron Nola lanzó una joya, J.T. Realmuto y Kyle Schwarber conectaron jonrones tempranos y los fanáticos no tuvieron motivos para quedarse quietos el resto de la noche. Fue una victoria tranquila y cómoda para los Phillies después de una semana de infarto como visitantes contra equipos que se clasificaron para los playoffs.

La única entrada tensa fue la séptima, cuando Matt Strahm entró por Nola con las bases llenas, pero terminó la amenaza con un ponche y dos rodados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Puede que sea difícil recordar ahora, seis meses después, que no se proyectaba que los Phillies ganaran la División Este de la Liga Nacional en 2024. Lejos de eso. Se habían ganado el respeto nacional después de hacer largas postemporadas dos años seguidos (años en los que no ganaron la división), pero todas las casas de apuestas estimaban que los Bravos y los Dodgers tenían entre 98 y 100 victorias, unos 10 juegos por delante de los Filis y el resto de la Liga Nacional. El fin de semana inaugural no hizo mucho por disminuir la disparidad percibida, ya que los Filis fueron superados 21-7 en derrotas consecutivas en casa ante los Bravos.

Luego vino un cambio total. Los Filis tuvieron un récord de 35-10 desde el 5 de abril hasta el 23 de mayo y la División Este de la Liga Nacional nunca estuvo realmente en duda a partir de entonces. Se apoderaron de la división e incluso en su punto más bajo este verano, no renunciaron a su control, liderando por al menos cinco juegos todos los días después del 18 de mayo. La carrera ciertamente se vio afectada por la pérdida de una serie de jugadores clave por lesiones de los Bravos, pero los Filis se ocuparon de sus propios asuntos para construir una ventaja abrumadora.

Read in English here