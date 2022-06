Receptor de los Eagles es el tercero más rápido en los 110 metros

Dividir su tiempo entre el fútbol y la pista no perjudicó el estado físico de Devon Allen, por el contrario, dijo que, en realidad, puede haber ayudado.

Allen, el receptor abierto novato de 27 años de los Eagles, corrió el tercer tiempo más rápido en la historia del atletismo en los 110 metros vallas el domingo.

El dos veces vallista olímpico, corrió 12.84 con un viento legal de 1.6 metros por segundo en el New York Grand Prix en el Icahn Stadium en Randall's Island en la ciudad de Nueva York.

Venció al medallista de plata olímpico Grant Holloway, quien quedó segundo en 13.06.

"Cuando estoy haciendo tanto, como fútbol y atletismo, tratando de equilibrarlos a ambos, necesito estar realmente consciente de mi recuperación, mi sueño, mi dieta, todo eso", dijo a los periodistas después de la carrera.

Allen perdió el récord mundial por 0.04 segundos. Su tiempo es más rápido que todas las carreras olímpicas de vallas jamás disputadas.

"Pensé que podría romper el récord hoy", dijo. "Limpié algunas cosas, y cuatro centésimas de segundo son cuatro milésimas de segundo por obstáculo, lo cual es tan pequeño. Va a tener que esperar a otra carrera".

El estadounidense Aries Merritt estableció el récord mundial de 12.80 en 2012 en el Van Damme Memorial en Bruselas, Bélgica. El único otro tiempo más rápido que el de Allen pertenece a Holloway, quien corrió 12.81 en junio pasado en las pruebas olímpicas de Estados Unidos en Hayward Field en Eugene, Oregón.

El mejor tiempo anterior de Allen fue de 12.99 en la reunión Borisa Hanžekovića Memorial en Zagreb, Croacia, en septiembre pasado.

En el lapso de menos de 13 segundos, mejoró del puesto 69 en la historia mundial al tercero.

Holloway lideró a través de seis obstáculos. Allen superó incluso la séptima valla y ganó por dos metros sobre el poseedor del récord mundial bajo techo y campeón del mundo en 2019.

"Ha estado allí", dijo sobre su nivel de condición física. "Lo hemos estado haciendo en los entrenamientos durante las últimas seis semanas".

Allen dio positivo por COVID hace dos semanas el domingo y dijo que pasó 10 días lejos de las OTA y el entrenamiento de pista antes de ser autorizado la semana pasada.

"Creo que el COVID no es bueno porque tu cuerpo está tratando de recuperarse, pero fue bueno para mí levantarme durante siete a 10 días y no hacer nada", dijo. "Funcionó. Me siento bien y ahora puedo comenzar a prepararme para los Estados Unidos y los Mundiales".

Dijo que planea correr dos veces en Europa en las próximas dos semanas antes de regresar para el Campeonato de Estados Unidos en Hayward Field en Eugene del 23 al 26 de junio y luego el Campeonato Mundial en la misma pista del 15 al 24 de julio.

Está previsto que se presente en el campo de entrenamiento de los Eagles el 26 de julio.

Los Eagles firmaron a Allen como receptor abierto en abril a pesar de que no ha jugado fútbol americano desde 2016. Atrapó 54 pases para 919 yardas y ocho touchdowns en 23 partidos en Oregon y también promedió 26.1 yardas en devoluciones de patadas.

En el podcast Takeoff with John Clark la semana pasada, Allen dijo que el entrenamiento de fútbol y el entrenamiento en pista no son tan diferentes.

"Entreno para ser explosivo y lo más fuerte posible en la pista", dijo Allen. "Y eso es más o menos lo que haré en el fútbol.

"En su mayor parte, creo que mi trabajo va a ser el tipo rápido", dijo Allen. "Soy uno de los hombres más rápidos del mundo, así que necesito poder demostrarlo en el campo. Eso es algo que espero hacer".