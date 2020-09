Vetan las congregaciones para partido en casa de los Eagles

El alcalde Jim Kenney no permitirá las congregaciones en estacionamientos o comercios con motivo del primer partido en casa de los Eagles de Filadelfia.

Así lo dejó saber en la conferencia de prensa de actulizaciones por la crisis de salud provocada por el coronavirus el martes. Todo tiene que ver con evitar la propagación del COVID-19.

El funcionario dijo que labora en un plan con los organizadores del equipo de fútbol para bloquear las puertas del estacionamiento de Lincoln Financial Field, así como con los comerciantes cerca de Lincoln Financial Field para evitar el tránsito.

"Reconozco que soy un fanático de los Eagles desde hace mucho tiempo, no hay ningún otro lugar en el que prefiera estar que en el estacionamiento para el juego", dijo Kenney. "Solo tenemos que mantenernos a salvo, y habrá otras temporadas de fútbol".

La ciudad dará a conocer más información sobre las restricciones a finales de esta semana, dijo el alcalde.

Actualmente, los fanáticos de los Eagles no pueden asistir a los juegos en el Lincoln Financial Field debido a la pandemia de COVID-19. No está claro si los fanáticos podrán asistir a los juegos más adelante en la temporada.