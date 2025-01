Esfuerzo por refugiar a desamparados ante las temperaturas congelantes

Las temperaturas congelantes tienen a todos buscando refugio, ya sea en su casa, en el trabajo o hasta en los centros comerciales, pero ¿qué hay de quienes no tienen abrigo?

El pasado Día de Reyes la ciudad del Amor Fraternal sobrepasó una tormenta invernal que dejó entre una a tres pulgadas de precipitación blanca en carreteras y zonas de pasto. Acto seguido un golpe de frío ártico ocupa la región.

Una nueva iniciativa de la oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia estará abriendo varios centros de calefacción para lidiar con la población más vulnerable de desamparados ante los cambios climáticos. Se trata de Ready Philadelphia un programa de registro para personas que necesiten ayuda y cobija.

Números a llamar:

Inscribirse en Ready Philadelphia 888-777

Emergencia 911

Una emergencia que puede esperar un poco 311

Problemas de salud mental 988

Personas sin hogar 215-232-1984

Busca un centro de calefacción aquí:

Nelson Rodríguez Batista comentó a TELEMUNDO 62 que “eso está tremendo. Yo que tengo que pasarlas todas afuera y no es fácil. Hasta ahora, parece que Dios nos protege bastante. No más nos ataca en las manos y los pies, pero seguimos”. Agregó sobre las personas que viven en la calle que “así es maestro, es importante que tomen cartas en el asunto con eso. Por lo menos yo no tengo esa suerte”.

Por su parte, Luis Arcilla, agregó que “tenía que pagar unos biles del agua y del gas, sino me hubiese quedado en casa abrigadito. Aquí todo bien ya pasándola. Quería ir caminando, pero no, hace mucho frío y me voy a tomar el bus para irme a la casa”.

Miguel Martínez Valle con el reportaje desde Filadelfia.