Isidro Cortés: joven con alma de niño a quien apagaron a golpes en riña deportiva

Exclusiva con la familia de Isidro Cortés, el joven de 28 años asesinado a golpes tras una riña deportiva en Pat's Steaks en Filadelfia.

A Isidro Cortés, el joven de 28 años asesinado a golpes en Pat’s Steaks tras una riña entre fanáticos del fútbol, le sobreviven sus padres y allegados que lo mantiene vivo en sus recuerdos.

Ninguno de sus familiares y amigos imaginó lo que le iba a pasar tanto a Isidro, su padre y un amigo la madrugada del 16 de septiembre 2021, cuando literalmente les cayeron encima cuatro individuos, dos de los cuales enfrentarán corte el 10 de noviembre 2021, pero otros dos siguen evadidos de la justicia.

La vivienda familiar en Nueva York es muestra de que el perecido no fue a ninguna parte, porque sigue plasmado en cada rincón ya sea en fotos, recuerdos o hasta las figuras que coleccionaba de personajes animados.

“Para mí no está muerto, para mí sigue vivo. No, no lo puedo creer todavía”, destacó compungida la madre, María Cortés mientras que el padre isidro Flores agregó que “no muy bien, pero tratamos de irnos recuperando poco a poco. En persona no está, pero él está con nosotros. Es lo que yo siento”.

Isidro se graduó como contador y tomó un curso de bartender para ayudar a sus padres. “Estudiante, bueno hasta hoy nunca lo vi en malos pasos, era una persona que quería seguir estudiando y logró varias cosas”, destacó el padre, Isidro Flores.

“Yo siempre le decía ‘si yo no te doy mucho, porque apenas vamos al día, no te doy, no te quito’, y él empezó a trabajar con mi hermano, como de 14 años”, reiteró la madre.

Tan pronto como el 10 de noviembre dos de los cuatro presuntos gestores de la golpiza mortal tendrán su cita en corte. "Lo único que pido es que se haga justicia, que no quede esto impune para que otras familias no pasen por esto”, ratificó la madre.