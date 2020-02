Todo lo que debes saber sobre la licencia para inmigrantes en Nueva Jersey

Lo que debes saber Estará disponible a partir del primero de enero de 2021

Sólo podrá obtenerla en uno de los centros autorizados por la Comisión de Vehículos Motorizados

No podrá subirse a una avión o entrar a edificios federales con esta licencia, necitaría el Real ID o un Pasaporte

Marvin Arroyo es uno de los inmigrantes que se beneficiará de la identificación que, según dijo, le cambiará la vida de forma positiva.

Todo esto porque será "no será una persona que maneja con miedo, que no se desplaza más allá del área donde vive, a una persona que puede ir, por ejemplo, a la playa, puede que sea yo six flags", apuntó.

Fueron 16 años de lucha y Marvin fue uno de los que batallaron para que la medida se convirtiera en realidad. "Yo veo a las mujeres con los niños que van a las escuelas, les toca recogerlos en el invierno y otros tantos. es muy difícil, muy difícil", sostuvo.

La legislatura le dio el visto bueno a las licencias el año pasado por lo que el primero de Enero de 2021 los inmigrantes indocumentados podrán solicitarla.

La comisión de vehículos motorizados de Nueva Jersey le dijo a TELEMUNDO 62 RESPONDE que este año se estarán preparando para la implementación: "Lo cual es necesario para redactar nuevas regulaciones y hacer que se adopten a través del proceso requerido de la comisión y hacer los cambios de software necesarios y capacitar a los empleados”

La comisión también indica que:

Inicialmente la única forma de obtener la licencia será en uno de sus centros.

Ninguna otra forma será reconocida bajo la ley del estado.

La comisión aconseja a los consumidores visitar la página njmvc.org y fuentes de noticias acreditadas para evitar ser víctima de estafas.

Mientras la entidad trabaja en la implementación de la ley, los expertos no prevén desafíos legales.

Darren Spielman, director ejecutivo del Departamento Asuntos Públicos del Instituto Senador Walter Rand de la Universidad Rutgers en Camden, dijo que "incluyendo New Jersey ahora 15 estados más Washintong D.C., más Puerto Rico tienen leyes así. Entonces parece que legalmente está seguro a la corte".

Spielman agregó que los inmigrantes que obtengan la licencia pueden enfrentar retos con las autoridades migratorias al cruzar a otros estados, "si alguien entra en un estado que no tiene o que no cuenta con una ley parecida y la policía local o la estatal decide hacer cumplir proactivamente la ley federal, sí podría tener problemas con inmigración o con ICE".

Explicó que son muchos los beneficios para el estado y los inmigrantes “mirando a los otros estados que tienen leyes parecidas, vemos menos accidentes, menos personas guiando sin seguro. El precio de seguro de carro baja para todo el mundo, también millones de dólares en tarifas al estado".

Añadió que esto le da más acceso a trabajos, más opciones a sitios donde vivir y acceso a servicios de salud "se compra más cosas, más productos, productos más grandes y tienen más acceso a actividades sociales. Todo esto es más importante en el sur sur del estado, donde acceso a transporte público es bien limitado."

Marvin, por su parte, está esperando con ansias el momento de poder tener en sus manos la licencia "con eso se beneficia hasta el perro".

Tenga encuenta que esta licencia no es el Real ID, por lo tanto no podrá subirse a un avión o visitar sitios donde sólo se permite entrar con un Real ID o el Pasaporte.

Un experto nos ofrece detalles de los cambios por los que pasarán los residentes de Nueva jersey tras la emisión de las licencias para inmigrantes.

El costo de las licencias y los documentos requeridos es el siguiente:

Documentos para la licencia estándar:

Prueba de identidad, edad y residencia en Nueva Jersey

Puede ser un pasaporte del país de origen o certificado de nacimiento.

Para una lista completa visite la pagina njmvc.org

Costo de las licencias a partir del 2021:

Licencia estándar $18 mas $6 por la foto = Total $24

REAL ID $29 mas $6 por la foto = Total $35

ID del Estado $18 mas $6 por la foto = Total $24