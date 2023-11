Cherelle Parker se apresta a unir Filadelfia para lograr metas “complejas” como alcaldesa

Una vez entre en labores como alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker espera lograr la titánica tarea de hacer de la ciudad la más segura y limpia con oportunidades económicas para todos.

Así lo reiteró la funcionaria una y otra vez en su mensaje al triunfar en las elecciones del siete de noviembre 2023.

“No podemos lograr nada si no nos unimos y me voy a encargar de que todos nos unamos. Necesitamos ayuda local, estatal y federal para comenzar la transformación”, destacó exconcejal y maestra de inglés. “Pude hablar con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris y están a bordo de esta ola progresiva. También me felicitó el gobernador Shapiro”.

Dijo con lágrimas que “cuando empecé está campaña me di cuenta de que no podía seguir el libreto que los expertos querían que siguiera. Tuve que alzar la voz y mantener mi autenticidad. Aprendí que para los hombres y mujeres de Filadelfia era más importante la verdad. Los problemas de nuestra ciudad son complejos y necesitan la unión de los sectores públicos y privados”.

Habló de sus humildes inicios como hija de una adolescente que fue criada por sus abuelos y ahora como madre soltera que junto con su exesposo cuidan de su hijo.

“A veces hay que pensar desde el punto de vista de un maestro para entender por qué mis propuestas causaron revuelo entre muchos”, sostuvo. “Vamos a trabajar por que todos tengan oportunidad económica y educativa. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles, que no muchos van a aceptar, pero estamos listos para ponernos a trabajar”.

En su plan figura como prioridad la seguridad en la ciudad del Amor Fraternal. “Necesitamos un sentido de orden y mientras hacemos eso, vamos a tener cero tolerancia al abuso de la autoridad, porque nuestros oficiales son guardianes no guerreros”. Con eso enfatizó en que tiene en agenda nombrar un líder al cargo de Comisionado de la Policía. “Nos vamos a asegurar que ese líder entienda lo que es tolerancia emocional y trabaje en conjunto”, apuntó Parker.

Entre las alianzas que espera mantener figura el Concejo Municipal, su casa por varias décadas. “Ya empecé a dialogar con los concejales y voy a hacerlo con los nuevos, tenemos que esperar que termine la elección, porque se acabó el tiempo en que el alcalde y el concejo no se llevan. Tenemos que estar juntos y trabajar de esa misma forma de aquí en adelante”.

Parker destacó la labor de su equipo de trabajo e instó a que “somos una Filadelfia, una ciudad unida” y “no opaques mi brillo en Filadelfia”. “Vamos a hacer las cosas que las personas piensan que son imposibles, pero las vamos a logra unidos. Comiencen a preparar su resumes y a unirse a grupos comunitarios, que junta y comisión van a unirse para utilizar su tiempo y talentos”.