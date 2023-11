¿Quién será alcalde o alcaldesa de Filadelfia?

Los electores de Filadelfia ejercieron su voto y a partir de las 8:00 p.m. del martes siete de noviembre sabremos quien es el alcalde o alcaldesa número 100 de la ciudad.

La contienda electoral se midió entre la demócrata Cherelle Parker y el republicano David Oh.

De ganar la una o el otro, ambos traerían un elemento histórico a la selección en la ciudad del Amor Fraternal.

“No importa por quien votaste, de que código postal vienes y a que grupo perteneces, voy a escucharte y de eso se trata. Hay momentos en que no vamos a estar de acuerdo en algunos puntos y no todos van a estar felices con mis decisiones, pero nadie va a poder decir que no tuvimos una conversación”, dijo Parker al ganar las primarias demócratas.

Cabe recordar, que la exconcejal no pudo celebrar su nominación por una emergencia dental.

Por su partre, el republicano David Oh no tuvo problemas para representar a su partido tras no tener oposición.

Miguel Martínez Valle con el reportaje desde Filadelfia.